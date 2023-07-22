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9成勞工贊成…高溫假 勞部持續研究
據衛福部統計，七月至今熱傷害急診人次已達六百人次，是去年同期一點六倍，勞動部雖訂有「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，但因沒有強制性，雇主落實機率低，人力銀行調查，有九成勞工贊成放高溫假。
對此，勞動部職安署長鄒子廉表示，高溫假在國外非常少見，連美國都未訂相關規範，將持續蒐集國內外資料。
鄒子廉說，面對全球氣候變遷，世界各國都愈來愈熱，職安署很關注熱危害議題，也會跟衛福部等其他相關部會合作。現行針對特高溫狀況，雇主應避開高溫時段、調整勞工工作型態。
對於有專家建議戶外工作勞工也應以計入包括太陽輻射、風速等的「綜合溫度熱指數」（WBGT）提出預警。鄒子廉說，戶外作業變動因素很大，有遮陰、風速跟濕度等，目前是參考戶外溫度類比指數，以四燈號分級管理，提醒事業單位對戶外高溫作業做調整。
職安署說，今年已規畫「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，選列戶外作業高風險事業單位加強檢查，如造成熱中暑等職業病，將處最高卅萬罰鍰。
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