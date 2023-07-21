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雙語政策國際合作 國發會與澳洲辦事處發布聯合聲明

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會、教育部澳洲辦事處今（21）日發布「台澳英語學習夥伴關係行動計畫成果與未來方向」聯合聲明，特別在提升台灣中小學英語學習環境上，取得進展。

國發會指出，澳洲大學為台灣中小學教師提供線上培訓課程，協助提高他們的英語教學能力。澳洲學校也歡迎台灣中小學的學生到澳洲，讓他們有機會體驗沉浸式英語學習課程。此外，未來也將深化台澳教育機構間的合作，包括透過姊妹校關係，及師生、學術與專業交流。

為推動2030雙語政策的國際合作，國發會、教育部及澳洲辦事處於去2022年3月3日召開首屆「台澳英語學習對話」，並於同年8月簽署「2022台澳英語學習夥伴關係行動計畫」，推動一系列促進英語學習的各項計畫，並進一步深化雙方於教育、技職培訓及青年間的緊密交流合作，推動迄今，達成多項目標，成果相當豐碩。

國發會指出，澳洲辦事處重視與國發會及教育部的夥伴關係，在「台澳英語學習夥伴關係行動計畫」下，強化英語學習及技能發展的合作，未來將加速台灣高等教育的英語學習發展，澳洲大學為台灣教師提供專業訓練，提升其英語教學能力。多個台灣教學機構已採用澳洲技職教育培訓課綱，並針對技職培訓建立新的合作夥伴關係。台澳大學也簽署了雙聯學位協議，讓台灣的學生有新管道，能在海外有雙語學習的機會。

此外，國發會也提到，未來也在提升台灣中小學英語學習環境上，取得進展。澳洲大學為台灣中小學教師提供線上培訓課程，協助提高他們的英語教學能力。澳洲學校也歡迎台灣中小學的學生到澳洲，讓他們有機會體驗沉浸式英語學習課程。此外，也將深化台澳教育機構間的合作，包括透過姊妹校關係，及師生、學術與專業交流。

國發會表示，澳洲辦事處將在今年9月舉辦「澳洲教育展」，超過42家澳洲大學及教育機構來台參展，提供學生及台灣的教育顧問機構，更了解澳洲在留遊學教育的優勢，及到澳洲留遊學的最佳機會。

澳洲 教育部

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