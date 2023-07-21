台電光電儲能奪2023台灣永續行動金獎 成果世貿一館今開展 台電冰棒等你來吃

2023亞太永續行動博覽會暨台灣永續行動獎今日上午於世貿一館舉行頒獎典禮並同步開展，現場由台電副總經理徐造華代表領獎，與永豐銀行同享殊榮，奪下聯合國SDGs中第7項-可負擔能源（提供合理、可靠且永續的能源）類別金獎肯定，該獎開辦至今連三年獲獎。台灣永續行動獎自2021年起由台灣永續能源基金會舉辦，用以肯定於環境永續、社會共融及經濟發展三大面向實踐聯合國17項永續發展目標，並達到卓越成果及貢獻的企業單位和政府機構。

台電指出，隨著綠電時代來臨，白天已有動輒超過600萬瓩太陽光電強力支撐，本月初更飆破707萬瓩新高紀錄，加上風力發電，綠能發電佔比於尖峰時段已可超過20%。為讓每一度綠能效益極大化，台電結合年發2億度綠電、超過10萬公噸減碳效益的台南鹽田光電場，設置裝置容量20MW儲能系統，可儲2萬度電，等同提供4萬家庭1小時用電，打造國內首座「光儲合一」場域。

台電說明，南鹽光儲能具快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電併入電網，維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，留到夜間或突發事件時供電，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。

台電表示，2023亞太永續行動博覽會今起於世貿中心1館免費展出至23日（每日9:00~17:00），台電以「永續行動 電力淨零」主題參展，除本次獲獎的南鹽光儲，亦展出導入科學化管理，將高雄永安溼地打造成款待候鳥嬌客友善棲地的「飛鳥電廠」；以及歷時5年修復，並結合AR數位科技重現百年歷史場景的金瓜石神社，呈現台電於環境、社會、治理多元面向努力成果。

台電分享，除豐富展覽內容，現場還有2座4米高風機背景可拍美照，且每日舉行快閃活動，只要拍照打卡就可品嘗台電限量冰棒，完成趣味互動遊戲，更有機會把超Q限定版台電乖乖帶回家！有興趣的民眾趕緊動身逛展去！

曾代理董事長文生與台電同仁於本次展位合影，邀請大家共襄盛舉。