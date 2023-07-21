台綜院發布6月電力景氣燈號 連九藍續呈衰退

台灣綜合研究院今（21）日發布6月台灣EPI電力景氣指數，6月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.19%，整體產業電力景氣燈號連續九個月呈現衰退藍燈。其中，6月台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退3.92%，製造業用電減少5.28%，服務業用電減少2.24%。

其中，半導體業受到全球經濟環境影響，抑制了終端市場需求，晶片需求下滑情形持續擴散發酵，客戶進行庫存調節且下單謹慎，致使產能利用率下降，即使AI相關需求的增加，仍不足以抵銷景氣循環週期影響。

儘管6月半導體業用電量成長率約4.5%，相較5月成長幅度雖有提高，但長期成長趨勢弛緩，電力景氣燈號維持衰退的藍燈。且由於半導體業高階製程訂單與出口減少，與用電量兩者走勢來看，產業景氣仍維持偏弱態勢。

此外，由於國際鋼市有回穩跡象。6月鋼鐵業用電量跌幅縮減至4%，但電力景氣燈號尚維持衰退的藍燈。基本 金屬出口訂單跌幅逾二成，與用電量兩者走勢來看，產業後續市況 有望築底回升。

台綜院指出，時序進入2023年年中，全球景氣趨緩，國際終端需求依舊疲軟，加上中國大陸疫後經濟紅利未如預期，影響台灣出口與投資低迷不振，外銷訂單連十黑，廠商持續進行庫存調整，經濟仍是維持下行態勢。

台綜院表示，6月國內產業生產用電跌幅較5月略為擴大，惟半導體業用電量成長較上月提高，抵銷部分經濟成長跌勢。台綜院預測2023年6月份經濟成長率為負0.1%，預估第2季經濟成長率為負0.7%。

台綜院也提到，2023年上半年全球景氣復甦腳步較預期緩慢，終端需求疲軟趨勢蔓延，我國經貿動能持續萎縮。6月國內產業用電量跌幅擴大，半導體業用電成長雖有小幅回升，但仍無法帶動6月經濟重返正成長行列，預估第2季經濟表現仍壟罩衰退陰霾中。當前國際景氣逆風而行，抑制內外需成長動能，經濟表現雖可逐季改善，但尚未出現反轉訊號，後續仍有待觀察。