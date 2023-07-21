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台糖鍋爐用油改氣 獲台灣永續行動獎

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台糖鍋爐用油改氣，獲台灣永續行動獎，年減碳量同如67座大安森林公園。 圖／台糖提供
台糖鍋爐用油改氣，獲台灣永續行動獎，年減碳量同如67座大安森林公園。 圖／台糖提供

台糖公司關注環境永續，積極推動淨零排放計畫，去年3月中起小港廠鍋爐改以天然氣取代低硫燃料油，經統計全年度二氧化碳排放量減少25795公噸，等同於67座大安森林公園的碳吸附量，榮獲台灣永續行動獎銀級肯定。

台糖表示，將持續改善製程、優化設備，為實踐臺灣2050淨零目標盡一份心力。

「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」頒獎典禮今(21)日於台北世貿一館舉行。本屆台糖以「台糖鍋爐減碳大躍進」為主題，榮獲行動獎銀級，並由副總經理蔡東霖代表出席，接受表揚。台糖已連續三年榮獲台灣永續行動獎肯定。

台糖表示，全台糖的溫室氣體排放量有三分之一來自製糖事業，而其中九成產自小港廠。台糖為降低碳排放量及改善空氣品質，於2016年起推動鍋爐改燒天然氣計畫，包含重新設計鍋爐廠房，以符合天然氣防爆規定、更新相關設備、辦理相關管線工程及與當地鄰里溝通等，並於去年3月14日正式啟用，全面改以天然氣代替低硫燃料油，大幅降低二氧化碳及空氣汙染物的排放量。

台糖說明，經過一整年度的運作及統計換算，小港廠二氧化碳的排放濃度降幅達27%，排放量減少幅度也達到35.6%；空氣汙染物也大幅減少，硫氧化物排放濃度從110ppm降低至1ppm，降幅高達九成九；氮氧化物的排放濃度也少了五成以上，排放量更較前一年減少88%以上，極具環境友善效益。

台糖強調，因應氣候變遷的挑戰及達到環境永續目標，淨零排放是各國當前的首要之務，台糖會持續盤點產銷過程中可改善的環節，例如明年小港廠將增設脫硝設備、生物科技廠的鍋爐亦已規劃改燒天然氣。台糖會秉持企業永續經營理念，積極實踐環境友善措施，以落實淨零排放政策目標。

台糖小港廠鍋爐自去年3月起改以天然氣取代低硫燃料油。 圖／台糖提供
台糖小港廠鍋爐自去年3月起改以天然氣取代低硫燃料油。 圖／台糖提供

台糖 天然氣 空氣汙染

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