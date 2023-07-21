快速貨幣緊縮 將使美國經濟「硬著陸」

木星資產管理固定收益主管Matthew Morgan表示，經濟衰退和通膨下降將是可預見的未來經濟情勢，背後的一個關鍵理由是全球經濟體在過去15個月中，經歷了非同尋常的貨幣緊縮，美國貨幣供應量增長正經歷20世紀1930年代以來最快速的緊縮。

雖然目前各國央行仍然關注通膨是否降溫，但我們認為，對利率政策制定者來說，更應該擔心的是，經濟衰退的風險正逐漸升高，越來越多的跡象顯示，快速緊縮帶來的系統性風險、比如說，美國銀行業動盪對貸款活動構成嚴重威脅，以及更嚴格的貸款標準，都將使得原本就已經疲弱的美國，經濟「硬著陸」的可能性越來越高。

Fed：暫停升息 但不放棄緊縮

木星資產管理固定收益主管Matthew Morgan指出，美國聯準會（Fed）自2022年3月以來連續10次升息後，在2023年6月份首次跳過升息，但警告稱還有進一步升息的空間。目前，聯準會正在評估，升息政策的滯後效應，同時密切關注數據以及銀行業動盪的演變情況。美國央行還暗示可能即將升息兩次。歐洲央行（ECB）和英格蘭銀行（BOE）等其他貨幣政策當局也一直在大幅升息，以應對高通膨。

由於貨幣政策的特性是「長期且可變的滯後性」，以美國為例，絕大多數的升息階段，僅發生在2022年下半年，因此尚未對經濟造成影響，我們預計寬鬆週期即將開始，可能由新興市場央行主導，而美國聯準會也將在年底左右開始降息。

美國銀行貸款結構問題 將成經濟成長關鍵因素

木星資產管理固定收益主管Matthew Morgan說，美國銀行業一直是今年以來的熱門話題，目前美國商業銀行提供的存款利率（1%左右），遠低於貨幣市場基金提供的收益率（5%以上）。對偏好高收益率的投資者來說，將繼續追逐銀行以外的投資管道，進而減少存款基礎。數據顯示，這已經造成銀行貸款的結構性問題，尤其是小型銀行的貸款，更是經濟成長的關鍵決定因素。

目前的狀況是，小型銀行向商業房地產行業提供的貸款大約是大型銀行的2.5 倍。房地產再融資將變得越來越困難，而且更加昂貴，而辦公大樓的空置率已達到歷史峰值。小型銀行也是無法從資本市場取得融資的中小企業提供貸款的關鍵。這很重要，因為這些企業提供了美國經濟約一半的就業機會。

經濟衰退的信號浮現

木星資產管理固定收益主管Matthew Morgan表示，經濟衰退看起來是抑制通膨的最佳良藥。我們看到各項通膨數據，如成本推動型通膨、商品、大宗商品和住房通膨，都有改善的明顯跡象。我們預計就業市場將出現一些疲軟，從而降低工資增長。

從美國公債的相關數據分析，收益率曲線繼續呈現有意義的倒掛。先行指標和區域調查繼續惡化。同時，企業破產數量已達到2010年以來的最高水平，美國的超額儲蓄正在減少，特別是在收入最低的10%群體中，當抵押貸款利率持續上漲時，房地產市場顯得極其脆弱。

固定收益投資者將迎來 數十年難得一遇的投資機會

木星資產管理固定收益主管Matthew Morgan說，事實證明，抑制頑固的通膨對於利率政策制定者來說，是一項艱鉅的任務，從另一個角度來說，這也使得投資者很難解讀，今年固定收益市場的走向，與其他資產類別不同，今年固定收益市場的波動也幾乎沒有緩解。

2023年年初，固定收益市場呈現看漲基調，因為市場預計經濟衰退將緩解通膨壓力，進而使各國央行能夠放棄激進的政策立場，不過，美國經濟活動數據依然強勁，直到矽谷銀行倒閉，市場才確信聯準會正迅速接近升息周期的終點。

隨著央行升息周期即將結束，高評等的政府公債仍然是硬著陸情況下的最佳避難所，也是二十年來的最佳入場買點之一，其中又以美國、澳洲及韓國公債最為看好，我們將繼續增加投資組合中，政府公債的持有比例，但考慮到可能的經濟衰退，我們對固定收益產品將更加謹慎。