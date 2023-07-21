九成六上班族喊話企業提供高溫津貼 盼平均每月2,306元

全球面臨極端氣候，台灣屬於海島國家、亞熱帶氣候地區，若處在都會區大樓林立狀況，加上連日高溫的話，上班族肯定吃不消，特別是要預防「熱傷害」。難怪根據yes123求職網今（21）日公布的調查顯示，有93.2%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度。

針對戶外工作部分，更有高達九成六的上班族，覺得「應該訂定」高溫津貼制度；平均每個月補貼，至少要有2,306元。

相較之下，雇主們又是如何看待的呢？yes123求職網的調查則顯示，合計有四成七的公司，「贊成」實施高溫假。同樣針對夏天戶外工作者，更有57.3%的企業表態，「願意」提供高溫津貼，而且每個月補助上限，平均為1,566元，可惜換算下來，大約只有「勞方期望值」的67.9%，也就是打「六八折」。

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，像是以「室內工作環境」來說，假如沒有電風扇或空調，或者窗戶沒有全開，空氣不流通又悶熱，每逢夏天開工，容易出現人員頭昏不適、呼吸不順狀況，如果又處於產線、廠房，恐怕將導致工安意外。

楊宗斌進一步分析，雖然對於實施「高溫假」、「高溫津貼」，勞資雙方意見分歧！例如外場、外勤或業務人員，因為代表公司執行公務，有時為了企業形象，夏季繼續穿西裝、套裝上工，甚至需要打領帶。

因此站在照顧員工的立場，楊宗斌衷心建議老闆、主管，當室外溫度超過35度時，其實可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。

楊宗斌也呼籲企業主，應當特別留意「戶外作業工作者」的熱危害風險，遵守「職業安全衛生設施規則」規定，提供休息場所、飲料，並降低作業場所溫度、調整作息時間，也要實施健康管理、熱疾病預防教育宣導，以及建立緊急通報處理機制。

楊宗斌並指出，特別是營建業勞工，經常需要頂著大太陽趕工，或者是路邊派報、舉牌人員，他(她)們更需要注意「降溫」、「飲水」、「休息」三大原則。

上述「消暑商機與夏天上工」調查，是由yes123求職網於2023年7月5日到7月18日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,302份，信心水準為95%，誤差值為正負2.72%；至於企業部分，有效問卷共994份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。