財政部公布上半年我對泰、印出口 規模皆創新高

受全球經濟成長力道走緩影響，今年上半年出口年減18.1%，創近14年同期最深降幅，對五大市場出口也全面下滑。不過若細看新南向18國，上半年對泰國、印度出口規模皆創新高。

財政部發布統計分析指出，今年上半年我國對新南向18國出口414億美元，年減17.1%，占我總出口比重兩成。

其中對孟加拉受礦產品輸出劇減拖累，減逾五成最為疲軟；對柬埔寨因紡織品、對越南因塑橡膠及其製品、化學品及紡織品等需求減弱，對菲律賓因礦產品、電子零組件外銷受阻，跌幅均在三成上下。

另外對澳洲亦受礦產品、基本金屬及其製品價跌量縮影響，年減約二成；對馬來西亞（資通與視聽產品及礦產品）、新加坡（電子零組件及礦產品）、印尼（化學品及紡織品）出口皆呈衰退，分別減少16.4%、15.7%及12.3%。

不過對泰國因資通與視聽產品、電子零組件成長動能佳，對印度受電子零組件供應鏈移轉挹注，出口值齊創歷年同期新高，分別逆勢上揚16%、12.4%。