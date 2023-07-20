土銀首次跨足地熱發電融資 支應上萬家戶用電

環球水泥營運長侯智元手上有一幀珍貴照片，照片上是20年前，超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）、蘇姿丰的媽媽羅淑雅、侯智元的外婆、侯智元的媽媽侯蘇錦倩、爸爸（環泥董事長侯博義）和侯智元坐在沙發上，笑顏逐開，「（她們是）我媽媽家的傑出親戚」侯智元笑著告訴記者。 這張照片，也揭開蘇姿丰和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都與台南幫祖師爺侯雨利家族有遠親關係的背景，按輩分來看，蘇姿丰要喊黃仁勳一聲表舅。而隨著AI賽局才正要開打，黃仁勳與蘇姿丰的表親對決，才剛進入熱戰。...

2023-07-20 14:25