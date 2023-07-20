日經：立陶宛啤酒進入台灣市場 成地緣政治縮影

在台灣離島之一馬祖，從立陶宛遠渡而來的啤酒堪稱明星商品，支撐在地人民生需求的10餘家便利商店則成了地緣政治縮影，反映出兩岸之間的緊張局勢。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，馬祖的便利商店販售許多立陶宛啤酒。一名40多歲的馬祖居民說：「近來我看到更多立陶宛啤酒。這種啤酒香氣很濃，味道很棒。」

台灣本島則有2家立陶宛露特（Ruta）巧克力專賣店，在許多百貨超市也有設櫃。這個巧克力品牌至今已有超過百年歷史。

立陶宛啤酒和巧克力進入台灣市場，反映出國際政治新現實。近年來，立陶宛不斷加強與台灣交流，特別是在經濟方面，同時朝著削弱中國對立陶宛影響力的方向發展。

這個人口僅280萬的波羅的海小國除批准以「台灣」為名，在其首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，打破以往以「台北」之名設立相關代表處的慣常做法，還在台開設貿易代表處，引發中國強烈反彈，對立陶宛採取反制措施，但這並未阻礙立陶宛與台灣關係迅速升溫。

報導說，自願主辦今年北大西洋公約組織（NATO）峰會的立陶宛擁有曾遭蘇聯與納粹德國占領的歷史，因此對俄羅斯和中國等威權國家抱持強烈警惕。

北京主導中國與17個中東歐國家的「17+1」合作機制，同時推動「一帶一路」倡議，建立一個透過陸路和海路連接中國與歐洲的大型經濟區，而立陶宛已於2021年宣布退出。

另外兩個波羅的海國家拉脫維亞和愛沙尼亞，也於2022年宣布退出17+1機制。

波羅的海3國處於牽涉中國與北約的國際政治動蕩前線，相關局勢也會對兩岸關係產生重大影響。

北約年度峰會本月11至12日在維爾紐斯召開，除討論俄烏戰爭，如何應對正與俄羅斯加強軍事合作的中國，也是各界關注的議題。

北約在11日峰會後發布公報，以5大段篇幅談論31個盟國領導人對中國議題的共識，首先便直指「中國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。

公報也多處提及中國，指其透過廣泛的政經軍手段，在全球擴張足跡、投射力量，且快速擴充核武、政策不透明，加上深化與俄關係，致力推翻以規則為基礎的國際秩序。

北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案，則是維爾紐斯峰會的另一個焦點。在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對下，本屆峰會未能就此取得共識。

這讓中國鬆了口氣。一旦北約在東京設立樞紐，恐將在台灣問題上對中國制定更全面的嚇阻戰略。

儘管如此，一名北約成員國外交消息人士表示，北約與日本等印太地區夥伴合作的立場不僅非常明確，也堅定不移。

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