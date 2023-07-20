快訊

板橋17樓冷氣砸落…21歲女等公車慘喪命 同行姊姊目擊CPR救不回妹妹

共諜案冠軍扯鈴教練5人嫌疑重大 全部裁定羈押禁見

17樓維修冷氣砸死等公車女子 警衛發抖曝施工時間「不符合規範」

日經：立陶宛啤酒進入台灣市場 成地緣政治縮影

中央社／ 馬祖20日綜合外電報導

在台灣離島之一馬祖，從立陶宛遠渡而來的啤酒堪稱明星商品，支撐在地人民生需求的10餘家便利商店則成了地緣政治縮影，反映出兩岸之間的緊張局勢。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，馬祖的便利商店販售許多立陶宛啤酒。一名40多歲的馬祖居民說：「近來我看到更多立陶宛啤酒。這種啤酒香氣很濃，味道很棒。」

台灣本島則有2家立陶宛露特（Ruta）巧克力專賣店，在許多百貨超市也有設櫃。這個巧克力品牌至今已有超過百年歷史。

立陶宛啤酒和巧克力進入台灣市場，反映出國際政治新現實。近年來，立陶宛不斷加強與台灣交流，特別是在經濟方面，同時朝著削弱中國對立陶宛影響力的方向發展。

這個人口僅280萬的波羅的海小國除批准以「台灣」為名，在其首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，打破以往以「台北」之名設立相關代表處的慣常做法，還在台開設貿易代表處，引發中國強烈反彈，對立陶宛採取反制措施，但這並未阻礙立陶宛與台灣關係迅速升溫。

報導說，自願主辦今年北大西洋公約組織（NATO）峰會的立陶宛擁有曾遭蘇聯與納粹德國占領的歷史，因此對俄羅斯和中國等威權國家抱持強烈警惕。

北京主導中國與17個中東歐國家的「17+1」合作機制，同時推動「一帶一路」倡議，建立一個透過陸路和海路連接中國與歐洲的大型經濟區，而立陶宛已於2021年宣布退出。

另外兩個波羅的海國家拉脫維亞和愛沙尼亞，也於2022年宣布退出17+1機制。

波羅的海3國處於牽涉中國與北約的國際政治動蕩前線，相關局勢也會對兩岸關係產生重大影響。

北約年度峰會本月11至12日在維爾紐斯召開，除討論俄烏戰爭，如何應對正與俄羅斯加強軍事合作的中國，也是各界關注的議題。

北約在11日峰會後發布公報，以5大段篇幅談論31個盟國領導人對中國議題的共識，首先便直指「中國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。

公報也多處提及中國，指其透過廣泛的政經軍手段，在全球擴張足跡、投射力量，且快速擴充核武、政策不透明，加上深化與俄關係，致力推翻以規則為基礎的國際秩序。

北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案，則是維爾紐斯峰會的另一個焦點。在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對下，本屆峰會未能就此取得共識。

這讓中國鬆了口氣。一旦北約在東京設立樞紐，恐將在台灣問題上對中國制定更全面的嚇阻戰略。

儘管如此，一名北約成員國外交消息人士表示，北約與日本等印太地區夥伴合作的立場不僅非常明確，也堅定不移。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立陶宛 北約 馬祖

相關新聞

保二沒了！跟進亞銀 中經院大幅下修今年GDP至1.6％

亞洲開發銀行昨天發表最新展望，將台灣今年經濟成長率調降為1.5%，中經院今天發布最新經濟預測，由於全球商品貿易因需求走緩...

出口連10黑 王美花：明年一定會正成長

大環境不佳，台灣出口連續10個月衰退，國民黨立委曾銘宗今天質詢，何時可以轉為正成長。經濟部長王美花答覆，要看第3季的情形...

跟上國際趨勢風機大型化 海鼎2、3號風場環差過關

考量風機大型化趨勢，海鼎欲增加2號及3號風場的單機裝置容量、減少風機數量，因此提出環差，環委雖予以通過，但要求優先使用負...

鄧振中：英國入會都花兩年時間 CPTPP能對中國妥協嗎

針對外界認為兩岸問題未解台灣難加入CPTPP，行政院政委鄧振中今天表示，CPTPP強調高標準，連英國國際貿易歷史悠久，談...

東元攜GE取台電彰化電力工程 智慧能源訂單逾300億

機電大廠東元今天宣布，結合高壓設備大廠GE，以新台幣44.6億元得標台電位於彰化縣的靜態同步補償器（STATCOM）新建...

獨家曝蘇姿丰20年前長髮照 她得叫黃仁勳表舅？ 一場表親大戰將開打

環球水泥營運長侯智元手上有一幀珍貴照片，照片上是20年前，超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）、蘇姿丰的媽媽羅淑雅、侯智元的外婆、侯智元的媽媽侯蘇錦倩、爸爸（環泥董事長侯博義）和侯智元坐在沙發上，笑顏逐開，「（她們是）我媽媽家的傑出親戚」侯智元笑著告訴記者。 這張照片，也揭開蘇姿丰和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都與台南幫祖師爺侯雨利家族有遠親關係的背景，按輩分來看，蘇姿丰要喊黃仁勳一聲表舅。而隨著AI賽局才正要開打，黃仁勳與蘇姿丰的表親對決，才剛進入熱戰。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦