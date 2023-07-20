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外籍移工脫逃到黑市 籲照顧重症應加薪

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
義守大學助理教授張燕姮20日於公聽會說，失聯勞工狀況嚴重，應就外傭業務不同給予配套，如照顧重症者應加薪。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
義守大學助理教授張燕姮20日於公聽會說，失聯勞工狀況嚴重，應就外傭業務不同給予配套，如照顧重症者應加薪。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

放寬家事移工申請條件，才能讓優秀人才留在職場！國民黨立委吳怡玎20日召開公聽會指出，本國家事勞工所費不貲，但申請移工條件又嚴苛，家庭成員被迫返家辭職照顧孩童或長者，呼籲鬆綁申請幫傭的條件。義守大學助理教授張燕姮說，勞工失聯的狀況相當嚴重，應對外傭業務照顧重症者加薪。

吳怡玎20日舉辦「開放家事移工引進，以提高婦女勞動參與率和因應高齡少子化問題化」公聽會指出，仍有許多現代女性要承擔生育教養的重責，同時又要照顧家中的長輩，若無力聘請額外人力，就常需要留職停薪或直接辭職。

她強調，雖然勞動部曾鬆口放寬相關限制，但卻又以「影響國內勞工與二度就業婦女勞動權」等理由持續拖延討論。吳怡玎表示，現況就是從事長期照護幫傭的本國勞工供不應求，難以應對少子化、高齡化社會變化，應考量適度鬆綁外勞申請。

巴氏量表爭議多

此外，巴氏量表的正式名稱是「病症暨失能診斷」，也是家庭聘雇外籍家庭看護工與申請勞保金的重要文件，評估患者的日常生活功能，但因為申請條件與標準不明，醫師裁量權大，長期下來也衍生諸多爭議。

多名代表都於現場提到巴氏量表的爭議，目前巴氏量表仍是由醫師開立，形成醫師來決定誰能申請移工的荒謬現象，呼籲評估長照需求的責任應由政府單位負責，如民眾可拿著醫師一般診斷書到長照委員會進行評估，才是正確做法。

衛福部長照司專委王玲玲回應表示，月前爆出醫師不願開立巴氏量表，而遭到民眾暴力對待，就有專家呼籲要用「長照服務評估」取代巴氏量表，但長照服務評估是就長照需求設立，且申請條件甚至比申請巴氏量表更加困難，恐無法改善狀況。

勞工逃逸到黑市

張燕姮表示，我國統計有8.4萬失聯移工，其中有4成都是家事移工，常常見到「外傭說要出門買個東西，就再也沒回來過，調監視器才發現，外勞一出門就有人把她們接走」，也導致非法黑工在市場流竄。

她表示，面對到我國社會型態變遷與缺工的狀況，「外籍家事移工一定要開放」，但還需要配合更多的配套措施，如重症加護的移工要有補助，針對不同職務內容進行分類等，「否則照顧重症的移工逃逸，反而讓病患又被丟包」。

對此，勞動力發展署組長蘇裕國表示，勞動部已召集學者專家討論，會朝「檢討初次聘請看護的條件」、「免除再聘看戶的申請作業」兩大方向進行，例如再聘請外籍看護時，無須再檢附巴氏量表。

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移工 長照

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