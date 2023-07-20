AMD蘇姿丰今獲頒陽明交大名譽博士 校方全程將網路直播

超微（AMD）執行長蘇姿丰本周旋風式訪台，今天下午3點將赴國立陽明交通大學出席頒授名譽博士學位典禮。現場由校長林奇宏宣讀名譽博士表彰辭，表彰蘇姿丰其在企業經營及對社會的重要貢獻，校方也安排全程直播，採全英語進行，民眾可透過網路觀看。

國立陽明交通大學頒授蘇姿丰女士名譽博士學位典禮今天下午3點至4點在浩然圖書館舉行，流程已出爐，典禮將先由校長林奇宏宣讀名譽博士表彰辭，接著安排電機學院院長宣讀名譽博士學位證書等，蘇姿丰將在學生獻花後致詞發表獲頒名譽博士心得，以及交流座談。

陽明交大已在學校官網放上蘇姿丰的名譽博士表彰辭，提及蘇姿丰出身於台南，3歲時移民美國以及相關學經歷，讚許蘇是首名成為美國半導體大廠CEO的華人女性，在她的領導及推動改革之下，AMD從面臨危急存亡之際，一躍成為全球知名的科技公司。

陽明交大指出，蘇博士的成就及貢獻使其獲獎無數，包括電機電子工程師學會（IEEE）羅伯特·諾伊斯獎章（Robert N. Noyce Medal）、全球半導體聯盟的張忠謀模範領袖獎，以及二度獲《財富》雜誌評選為「商界最具影響力女性」，以及獲得《巴倫週刊》全球最佳CEO獎、國際和平榮譽獎，她也是美國拜登政府的科技顧問。