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台美貿易倡議 美國會通過
美國聯邦參議院十八日批准「美台廿一世紀貿易倡議首批協定實施法案」，由於先前已獲聯邦眾議院批准，這項法案將遞交美國總統拜登簽署後生效。彭博資訊指出，這項法案通過，可望為強化台美稅務關係奠基。
針對台美廿一世紀貿易倡議六月簽署首批協定，我國立法院也將查照改審查案，行政院長陳建仁赴立院專案報告並備詢。他說，希望立院臨時會能盡快通過，且未來還有七個更具挑戰的議題需要協商，行政部門將妥善準備，並與立院及各利害關係團體充分溝通，爭取最大利益。
陳建仁指出，台美廿一世紀倡議協定內容，會讓貿易便捷化、關稅事務便捷化，單就世界貿易組織估計，在關稅便捷化的部分，利益可到百分之三到五，如果加上關稅、貿易自由化，實際所得到的利益，比關稅減輕的利益更有意義。
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