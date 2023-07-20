亞銀下修今年預估 台GDP成長率不保2

亞洲開發銀行（ADB）昨天發表最新亞洲發展展望報告，將今年開發中亞洲國家國內生產毛額（GDP）成長率預估值維持百分之四點八；不過，對於台灣的經濟成長預估值卻大幅調降至百分之一點五，原因是電子產品需求下滑使得出口銳減，且企業投資減少。

主計總處最近一次公布今年的GDP成長預測是在五月下旬，預測值為今年經濟成長率百分之二點○四，儘管勉強「保二」，但已是八年新低。經濟部長王美花昨天在立法院備詢表示，今年第三季有望比第二季來得好，第四季若加上AI的加成將會更好。國發會主委龔明鑫則說，目前看起來下半年產業庫存化狀況已逐漸好轉，預估第三季就能看到加溫狀況，第四季就能明顯看到景氣復甦。

亞銀昨天指出，預估今年開發中亞洲GDP成長率為百分之四點八，與四月預估相同，但明年預估值從百分之四點八降至百分之四點七，反映升息的遲滯效應使全球展望變得黯淡。

亞銀首席經濟學家帕克表示，「亞太持續以穩健步調從疫情復甦。內需與服務業活動正帶動成長，許多經濟體也受惠於觀光的強力復甦。然而，工業活動與出口依舊疲軟，而明年全球成長與需求展望已經惡化。」

此外，亞銀將台灣今年GDP成長率預估值調降至百分之一點五，遠低於四月預估的百分之二與去年的百分之二點四增幅；明年則從百分之二點六微調至二點七。

亞銀指出，台灣經濟第一季衰退百分之二點九，因出口銳減百分之十點八，電子產品需求持續下滑，而同期間進口僅下滑百分之四，這樣的淨出口拖累成長率達五點四個百分點。投資則下滑百分之三點二，因低產能利用率與較高的利率不利企業的投資偏好。好消息是，隨著新冠防疫限制措施鬆綁後持續拉抬經濟，民間消費成長百分之六點五。