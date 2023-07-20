產業戰略論壇8月9日登場 王美花：台商加速分散布局

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北報導
經濟部長王美花。(聯合報系資料庫)
經濟部長王美花。(聯合報系資料庫)

經濟部長王美花表示，在破壞性創新、地緣政治衝擊、要素成本提升、關鍵供應鏈自主四大因素驅動供應鏈重組下，台灣產業需加速分散布局，台商不僅轉移至東協，對美、歐等地投資也帶動台灣對大陸以外市場出口成長的現象，因此，台灣也努力與志同道合國家加速深化夥伴關係。

經濟日報將於8月9日舉辦「2023產業戰略高峰論壇─供應鏈全球大進擊」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討打造韌性供應鏈的策略，掌握全球競爭新局，爭取商機，王美花將出席本論壇。本論壇由經濟部貿易局、國巨、中國信託銀行等協辦。

王美花表示，美中爭端和近期國際情勢，各國際大廠比過往更加重視經營環境的穩定和安全，歐盟、美國等提出印太戰略，日本、韓國加強對新南向國家的布局，突顯台灣自2016年推動新南向政策深具前瞻性。

近年台灣廠商為因應美中貿易衝突、品牌客戶要求移轉生產基地、分散投資風險等因素，陸續移轉生產基地到新南向國家，電子資通訊早先布局，現在轉向電動汽機車的投資或供應鏈合作，AI及智慧城市也很有機會，很多循環經濟、淨零相關領域，在新南向國家也有很多開發潛力。

王美花指出，2022年台灣與新南向國家的貿易額達到1,799億美元，對新南向出口近969億美元，都創歷史新高；另2022年我對新南向國家投資約53億美元，投資額超越我對中國大陸，可以看出台灣與新南向國家的關係愈來愈緊密，印證新南向政策對外貿拓展的重要性。

另外，台商不僅轉移至東協，對美、歐等地也增加投資，因此，台灣也努力與志同道合國家加速深化夥伴關係。例如去年6月我國與美國啟動「台美21世紀貿易倡議」，並於今年6月完成簽署首批協定，包含關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題，未來雙方將就勞動、環境、農業、數位貿易、標準等七項議題進行談判。

台灣連續四年籌組全球最大團參與「選擇美國投資高峰會」，反映台商對深化台美供應鏈夥伴關係的支持。王美花和美商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在2021年底共同宣布建立「科技貿易暨投資合作（TTIC）架構」等對話機制，雙方已經在半導體、電動車及5G等領域舉辦許多合作活動。

新南向政策 王美花

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