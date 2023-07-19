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CIP三座離岸風場環評卡關 還要再開第五次初審

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

環保署今（19）日召開四座離岸風電風場環評初審，其中京威風電開發的苗栗離岸風電順利通過初審，將送環評大會確認結論；然而哥本哈根基礎建設基金（CIP）的三座風場，審查結論為補正再審。

苗栗離岸風電風場面積約7.4公里，最大總裝置容量328MW（百萬瓦），風機數量不超過20部。環保署今日針對此案召開第二次環評初審。

開發單位京威風電在會中說明鳥類撞擊評估、飛行廊道規劃、海纜鋪設對生物影響、石虎調查等內容，強調擬定具體減輕對策及環境監測計畫。

經環評委員內部審議，同意苗栗離岸風電通過初審，並要求開發單位，補充極端氣象、地震作用、土壤液化等情況對風機基礎承載穩定及海纜鋪設可能影響及因應，以及強化海纜上岸點石虎保育措施等內容後，送環評大會確認。

CIP三座風場分別為新竹渢汎、新竹渢成及苗栗渢利，最大裝置容量分別為750MW、750MW、1,800MW，今日已是第四次初審會議，然而仍闖關失敗，還要再開第五次初審，主要爭點在於廊道上岸規劃。

環評委員要求，開發單位應研擬海纜鋪設經過定置魚場範圍及觀音白玉藻礁區的影響減輕措施，且渢汎、渢成案應評估不從桃園市觀音區共同廊道上岸之可行性，另外也應強化海纜工法環境保護措施、小燕鷗保育對策等。

CIP會後呼籲環保署，針對共同廊道所衍生的通案性爭議，會不斷重現在主要地區的離岸風場，政府各部會應做好橫向聯繫，主管機關應以一致性原則審查，以視行政程序公正，並發揮督導開發之功能。

離岸風電 環評 環保

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