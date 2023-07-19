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雷虎科技水下無人載具及海狼號AUV 進駐經濟部海洋科技產業創新專區

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
雷虎科技水下無人載具及海狼號AUV 進駐經濟部海洋科技產業創新專區。照片／業者提供
雷虎科技水下無人載具及海狼號AUV 進駐經濟部海洋科技產業創新專區。照片／業者提供

雷虎科技（8033）今（19）日進駐經濟部高雄「海洋科技產業創新專區」 (MTIC)，該公司的水下載具ROV及水下無人潛艦海狼號SEAWOLF 400 AUV，將可進一步使用國家級水下載具研究場域，進行水下無人載具驗證，爭取國防、海巡、商用、離岸風電及水下巡檢探勘商機。

雷虎表示，「海洋科技產業創新專區」一期工程設置人培與產創中心已於2021年1月啟用，第二期「離岸工程中心」預計今年完成建置國際級深水池，規模為長36米、寬30米、深度12米，具備造風、造波、造流設備，以模擬台灣離岸風場環境條件，更能加速雷虎與IVC三機一體結合人工智慧AI的發展。

該公司已與經濟部所屬財團法人金屬中心智慧載具移動實驗室IVC簽署合作意向書，雙方將共同利用此研究場域研發將人工智慧AI結合雷虎現有無人載具，三機一體，實現水面、空中及水下三機協作。

其中，水面無人船作為起飛平台，搭載無人機 (UAV)及無人水下載具 (ROV)，UAV可檢測數百公尺高離岸風機葉片；而ROV可檢測數百公尺深水下風機基座，所有影像皆上傳雲端，由大數據及人工智慧AI進行判斷，即時維修。

雷虎近年積極轉型至工業及軍用無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，去年及今年甫取得軍民通用T-400及軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格。

今年三月，雷虎正式對外發表無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF 400 AUV 系統，目前進駐國家級海洋科技產業創新專區，將加速推動水下潛艦及各式水下載具群游(Swarm)等軍民兩用功能，並將於今年9月航太展正式展出。

無人機 潛艦 人工智慧

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