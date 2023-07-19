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下半年房市出現3大趨勢 專家分析：未來「長抱為王」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣房屋首席副總裁。記者朱曼寧／攝影
台灣房屋首席副總裁。記者朱曼寧／攝影

台灣房屋與中央大學台灣經濟研究發展中心今（19）日共同發布房市新學術指標「台灣房屋市場景氣燈號」，下半年景氣燈號轉為綠燈，台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，下半年房市出現將三大趨勢，包括內用復甦、商用看俏，政策限縮、長抱為王，預售吃緊、成屋價穩。

今年房市明顯量縮，周鶴鳴分析，造成量縮的因素，可從基本面、政策面、技術面三大面向來觀察。

在基本面上，第1季ＧＤＰ年增率是-2.87%，看來也不會太好；政策面上，此次平均地權條例新法預售屋轉售的禁令，已經造成結構性的改變，選擇性信用貸款限制，短期投資必然減少；而這波房價的大爆發，起因於2018年美中貿易戰與新冠肺炎爆發後，台商資金回流，且貨幣政策和國際戰爭引發通膨，導致房價飆漲，因此在技術面上，漲高必面臨修正，也是造成量縮的主因。

價格漲跌方面，則會因產品、區域供需不同，溫和盤整，整體而言，要回到產品、區域等各方面的供給、需求面，在總體環境不利的情況下，仍可看到趨勢中的好產品，因為稀有釋出，還在逆勢上揚。

周鶴鳴表示，以竹北為例，當地預售屋飆到7、8字頭，成屋普遍落在5、6字頭，但導致讓竹北想換屋的屋主普遍惜售，導致市場供給量減少，因此一有不錯的成屋釋出，就容易推高房價。

周鶴鳴進一步指出，多空交雜下，下半年房市也將浮現三大趨勢。首先「內需復甦，商用看俏」，疫後各產業復甦力道不同，目前國內餐飲旅宿業反彈，AI興起帶動的科技產業發展爆紅，都衍生擴張需求，加上打炒房政策管住不管商，因此包括旅宿、店面等商用不動產或工業地產，後市發展將相對穩健。

其次「政策限縮，長抱為王」，近期房市政策，對自用和置產族群限制不同，不管是貸款、稅制或預售屋轉手限制，對長期置產、剛性自用的民眾影響均較輕，因此首購自住客會趁機卡位，市場上低總小宅仍會是主流。

再者，「預售吃緊，成屋價穩」，受平均地權新制影響，預售屋量能縮減，新興重劃區漲跌變化大，房市轉向成屋市場，其中又以機能完整的成熟區域更顯討喜，房價更具抗跌保值之效，優質搶手社區仍有創高價機會。

房市 預售屋 房價

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