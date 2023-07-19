房市新指標出爐！下半年景氣燈號亮綠燈

台灣房屋與中央大學台灣經濟研究發展中心今（19）日共同發布房市新學術指標「台灣房屋市場景氣燈號」，報告顯示，第2季房市已經逐漸脫離景氣低迷狀態，第3、4季皆是景氣穩定的綠燈，預計後續發展將是「有感量縮、溫和價盤」，全年買賣移轉棟數約在27萬棟。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，一般常以房價指數或交易量等單一指標，作為判斷房地產景氣的依據，但可能無法反映出整體市場真實狀況，導致誤判情勢。

有鑒於此，台灣房屋集團與中央大學台灣經濟發展研究中心產學合作，創建國內唯一房市領先指標「台灣房屋市場景氣燈號」，將更全面地評估市場動能及景氣，並預測未來房市走勢。

研究結果顯示，2023年第1季台灣房屋市場景氣燈號呈現藍燈，景氣指標分數為31.68，預測第2季景氣指標分數為38.02，燈號轉為黃藍燈，代表房市在第2季逐漸脫離景氣低迷狀態；預測第3季景氣指標分數為42.63、第4季是44.20，意味下半年皆為代表景氣穩定的綠燈，後續發展「有感量縮，溫和價盤」。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，在第五次選擇性信用管制的第二戶限貸後，下半年還有多項打房政策陸續上路，包括平均地權新制實施、行政院積極研議囤房稅2.0，並有中央大選將至、國際經濟持續放緩等挑戰，牽動首購族、換屋族、長期置產客戶的購屋意願。

不過官方雖對炒房連環打擊，但另一方面，也對申報租金收入的房東調降房屋稅，並鬆綁換屋族貸款，還釋放出新青年安心貸款利多，因此下半年仍有剛性買盤支撐，但量能不易放大，將是「量縮價盤」局面，

周鶴鳴表示，預估全國全年的買賣移轉量，縮減幅度大約15%，整體棟數估計將會是27萬棟保衛戰。