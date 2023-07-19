三地能源幸福延續計畫起跑 深耕屏東、用愛陪伴偏鄉童

北基國際（8927）轉投資設立100%持股的三地能源啟動「幸福延續計畫」，以落實社會責任與回饋社會的精神，共區分為「教育、運動、關懷、地方、創生」五大項目，長期關懷偏鄉社區長輩和偏鄉學童，支持在地社團和藝文活動，並提供獎學金及急難救助申請，幫助在地鄉親的生活急困。今年夏天用愛陪伴偏鄉童，特別贊助棒球營活動，落實教育平等、關懷弱勢的理念。

今年夏天7月17日至7月22日，三地能源攜手高雄餐旅大學餐旅學院和滿州體育協會共同舉辦「2023 棒球幸福好時光夏令營」，利用滿州國中的場地，以偏鄉關懷、用愛陪伴的宗旨，舉辦匯集運動、廚藝、食農教育、綠能知識及綠電動手做課程等，以多元主題面向的夏令營活動，透過寓教於樂、邊玩邊學的方式啟發學童的興趣，並向下扎根綠能教育。

三地能源表示，能源轉型是台灣為永續發展必須要走的路，台灣近年來也積極發展綠能，政府也訂下2025 年綠電占比將提高至20%的政策目標，因此讓學童了解台灣的現況及未來的趨勢也是這次活動的目的之一。

三地能源深耕台灣再生能源市場，以全方面發展策略跨足綠能光電、儲能、電動車充電、綠電銷售等新能源產業，提供全方位且完善的綠能整合服務。為了讓孩童從玩中學習綠能新知，三地能源編列一套結合電動車DIY的課程，採有獎徵答的方式增進學生對認識綠能的興趣及互動，期許學生對綠能能有更進一步的了解，期許將永續發展種子深植下一代心中。

三地能源幸福延續計畫秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，與落實關懷弱勢族群的公益政策，透過除了至偏鄉學校進行綠能教育推廣外，也積極參與地方創生及在地活動，希望藉此拋磚引玉，喚起社會大眾對偏鄉及弱勢團體的關懷與協助。