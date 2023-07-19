大學宿舍無法申請租金補貼　立委促內政部檢討

內政部營建署今年7月推出租金補貼2.0，放寬申請年齡降至18歲，讓學生族群申請。若是學生住在學校宿舍，無法申請租金補貼。民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤等人今天說，教育部、營建署應通盤檢討，協助住宿學生申請租金補貼。

9月開學將屆，許多大學新生開始處理異地求學的住宿問題，鍾佳濱服務處接到許多學生家長詢問，學校宿舍能否申請租金補貼。根據租金補貼計畫作業規定，建物登記主要用途含有住、宿舍字樣即符合規定，像台大男一舍與水源BOT在當年的使用執照，標明是學生宿舍與寄宿住宅。

鍾佳濱指出，若是學校未與學生簽訂租賃契約，或是租賃契約未清楚記載租賃金額、租賃期限，就不符合租金補貼作業規定，無法申請租金補貼。

鍾佳濱以台大學生住宿契約為例，只有記載學生姓名、住宿地點等資訊，未寫明期限與租金；至於世新大學只有住宿同意書，想申請租金補貼，就會陷入看得到吃不到的困境。鍾佳濱建議內政部與教育部，應依行政院消保處的意旨，盤點調整各大學宿舍學生租賃契約。

吳思瑤要求教育部雙管齊下，輔導各大專校院，依照消保處規定，全面與校內住宿生簽訂租賃契約，協助學生請領補貼，保障學生權益。校外賃居學生在申請租金補貼時，最大困難即是遭遇房東抵制或消極不作為，教育部應當同步加強協助措施，透過各大學盤點校外住宿生數量及需求，設立各校輔導窗口，積極協助校外賃居的學生申請租金補貼，讓生生都能領。

教育部學生事務及特殊教育司專門委員陳添丁表示，校外部分樂觀其成，校內部分是否適用補助計畫，要再和內政部確認。

行政院消保處簡任秘書陳星宏說，只要學生租屋具有消費關係，就應適用住宅定型化契約相關規定；如果教育部認為內政部公告的住宅定型化契約，部分內容不一定適合大學自建校舍等，建議教育部另訂範本或指引，避免學生因無法提出相關證明文件，導致政府美意落空。