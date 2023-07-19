摩根資產管理：透過布局高股息股票與優質債券因應美中經濟雜音

在歷經上半年的明顯反彈之後，全球股市直到7月仍處於「驚驚漲」的狀態，其中又以具備AI概念的科技股為這一波行情的領頭羊。雖然自今年第1季末起，科技股的獲利預期就已擺脫谷底帶動行情反彈，但在美國經濟過熱與中國大陸復甦不如預期的干擾下，近期市場又再度出現衰退雜音。

摩根資產管理建議投資人，有鑑於以科技股為主的成長股在上半年明顯領先，下半年可考慮多元配置高股息股票與具備較高收益率的優質債券，以因應潛在的衰退風險。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，消費是美國經濟增長的主要動能，之前公布的經濟數據顯示，無論是非農就業人數或是薪資增長率，美國的表現都比市場預期中要來得更優異，但這也顯示美國經濟近期並無陷入衰退隱憂，可能會使聯準會被迫在7月可慮再度升息。

另外，雖然薪資增長增加，但民眾的實質消費支出增長率卻明顯落後給實質薪資增長率，可見美國消費者現在並沒有因為收入增加就積極擴大消費。

許長泰表示，不只美國民眾並未積極消費，大陸民眾在消費上也出現類似的情況。從今年初期解封之後，民眾的消費信心雖有增長，但強度明顯不足，民營企業與國營企業的固定資產投資也呈現下滑狀態，這也使得就業市場出現停滯，導致年輕人失業率不斷攀升；由此可見，美中兩國的經濟復甦都出現了後繼乏力的狀態，在此情況下，金融市場自然就出現分歧，以科技股為主的成長型股票，在今年上半年的漲幅就明顯領先價值股。

優質股債收益可望成為下半年主流

不過，許長泰也補充，雖然今年以來，科技股的漲幅明顯領先，但金融市場不會一成不變。由於聯準會再度升息已在市場的預期之內，因此即便市場雜音增加，但不至於扭轉整體金融市場氛圍，且有機會讓以高股息為主的價值型股票逐漸跟上；再者，升息腳步逐漸進入尾聲，所以在投資策略上，優質的固定收益資產也將有機會吸引資金駐留。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧（Agnes Lin）表示，由於聯準會已經進入升息尾聲，再加上今年成熟國家的企業獲利成長預期明顯優於新興市場，所以上半年的股市表現都以成熟市場較為出色。

林雅慧補充，雖然美國科技股是今年上半年的主流，但日本與歐洲的企業獲利也已明顯轉佳，而整體股市的本益比仍還在歷史平均值附近，因此，就價值面來看，歐洲與日本這兩地在今年仍有投資機會；至於亞太（不含日本）與其他新興市場，關鍵仍要看中國經濟復甦的力道而定。就目前的企業獲利預期來看，東協以外的亞太（不含日本）市場，在明年都有雙位數以上的企業獲利預期，因此手中有相關資產的投資人，可以趁相對低點的時候持續分批買入投資，保持耐心以迎接明年可能的收穫。