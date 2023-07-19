景氣何時好轉？ 國發會主委龔明鑫：第四季能明顯看到

國發會主委龔明鑫今（19）日指出，目前看起來下半年產業庫存化狀況已逐漸好轉，預估第3季就能看到加溫狀況，第4季就能明顯看到景氣復甦。

立法院臨時會今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，專案報告駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定，並備質詢。

國民黨立委謝衣鳳指出，從最新的出口統計顯示，我國６月出口統計是近14年來新低，且原本預估9月有機會轉正，但如今看來似乎不太有機會，且出口又是我國經濟成長的重要來源，到底什麼時候才能看到景氣復甦。

陳建仁表示，剛剛所提到的14年低點那是相對於去年的基期，且那是以降幅來看，應該要以實際出口數值來看才會比較公平。

經濟部長王美花則說，確實目前看來第二季結束出口狀況比較低，但7月開始後，第3季有望會比第2季來得好，第4季若再加上AI的加成就會更好。她也坦言，確實現在全球經濟狀況尚未回溫。

謝衣鳳追問，那台灣在未來應該要怎麼因應，且近期的無薪假統計也發現到集中在製造業，相關單位是否有所對策？

王美花說，首先當然會持續關注外銷的出口曲線，也會密切與產業溝通，不過產業近期也有反應，去庫存化的狀況有在往下掉。其次就是AI供應鏈在下半年是重點，也會增加相關產業的出口。最後就是第3、4季也將會有新的產品上市，確實在下半年出口部分會緩慢往上。

龔明鑫表示，數字上來說上半年無薪假的狀況都是超過一萬人，現在確實比較集中在製造業，這其中原因主要還是受到出口狀況相對不佳，但從最新的 PMI 來看已經回到48，畢竟超過50就是會擴張，其中新訂單的部分已經超過50，由此可見存貨已經去化到一定的程度，因此才會開始有接到新訂單，有了訂單就會開始採購新的機器設備進來，所以到第3季就會慢慢看到景氣好轉。

龔明鑫也坦言，現在只是開始看見曙光，但要在產業間擴散還需要一定的時間，如果要比較明顯看到就是要到第4季，但第3季就會看到加溫的現象。

謝衣鳳再追問是否會到第四季都無望？龔明鑫則說「不會、不會」。王美花則補充，現在與產業溝通的結果就是，不論是訂單還是出貨都是下半年逐季在增加，確實是有比較好轉的情形。