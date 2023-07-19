AI正當紅 群聯推出自主研發獨創的AI服務方案 擴大應用市場

為因應AI快速發展，群聯發布自主研發的AI 人工智慧運算服務「aiDAPTIV+」。群聯表示，此AI架構為透過群聯獨創整合固態硬碟（SSD ）的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。

首波的應用場景為全球首款導入整合SSD協同運算的量產aiDAPTIV+ AOI 光學檢測系統 (簡稱 Phison aiDAPTIV+ AOI服務)，助力SMT工廠加速進入工業 4.0，並進一步提升檢測精準度，消除人力檢測所導致的不穩定性。

群聯近幾年已透過將AI人工智慧技術導入 NAND 控制晶片與演算法裡，以提升NAND儲存方案的運算效能與可靠度；同時群聯也建置數據科學團隊，開發並應用相關AI技術。

群聯表示，該公司提供的aiDAPTIV+ AOI服務，能適用於各種SMT產品線，包含SSD、顯示卡、 DRAM、主機板等，目前已有將近10家的SMT夥伴與客戶導入Phison aiDAPTIV+ AOI服務，提升客戶與SMT廠既有AOI系統的準確率，並降低因人員失誤產生的逃脫率至10 DPPM 以下，大幅提升直通率達 99%以上。

群聯的解決方案已獲凌華科技和技鋼等公司採用，並強調可強化產器效能與可靠度和提升不良率檢測效率。

群聯AI研發團隊負責人暨國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘助理教授林緯表示，群聯的本業與核心競爭力是 NAND 控制晶片研發，因此，如何擴大 NAND儲存與 AI 應用的連結一直是群聯近幾年努力的方向。群聯的AI研發團隊透過整合SSD與自主研發的全新 AI 運算架構「aiDAPTIV+」，不僅能有效降低 AI 伺服器硬體建構成本，而且能將此 AI 運算架構運用於各種AI應用場景。例如此次發表的全球首創aiDAPTIV+ AOI光學檢測系統，便是群聯透過整合SSD與打造全新AI運算架構的成功案例。

群聯並將於美西時間8月8日到10日於美國的快閃記憶體峰會 (Flash Memory Summit) 邀請全球的 Ecosystem 夥伴與客戶參觀群聯最先進的 NAND 控制晶片，以及群聯的AI服務方案aiDAPTIVE+ AOI應用現場展示 (Live Demo) 等，共同討論與擴大NAND儲存應用的市場。