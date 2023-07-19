陳建仁承諾「今年不會再漲電價」

今年四月起全國平均電價調漲百分之十一，國民黨立委曾銘宗昨天在立法院質詢，今年下半年會不會缺電？電價是否會再調整？行政院長陳建仁答詢時掛保證「不會缺電」；至於下半年電價，他說「估計是不會再漲」。

陳建仁昨天率部會首長赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。曾銘宗質詢時關切電價議題，他先問陳建仁，今年下半年會不會缺電？陳建仁說：「不會缺電，確定。」

曾銘宗追問，萬一缺電怎麼辦？陳建仁回應，他不回答假設性問題。

曾銘宗再問，下半年電價是否會再調整？陳建仁說，要看國際還有國內的燃料情況，「我的估計是不會再漲」。

曾銘宗質疑，政府選前不調電價、選後再調？陳建仁表示，一切的電價調整，都有一定的程序。