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「非典就業不須轉正」 多元工時正夯

聯合報／ 本報記者陳素玲

少子化的浪潮將台灣推向缺工時代，過往被視為低薪的民生消費產業更成為缺工重災區，各界都在尋找解決方案。面對新的勞動市場變化，專家認為，每天工作八小時的全職工作過去被認為是主流，部分工時被貼上非典型工作標籤，但隨著勞動力短缺不可逆，切割工時可以吸納更多中高齡及二度就業婦女，更具彈性工時，則可吸引年輕人更愛上工，企業要有「客製化的上工方案」，呼籲「不要再一直強調非典就業要轉正職，這與目前的趨勢不吻合」。

疫後消費回溫加上暑假旺季，內需市場正火熱，但一○四人力銀行發布二○二三年「民生消費產業人才白皮書」，民生消費產業今年第一季平均每月需求飆到卅八點二萬人，但疫情谷底每月徵才才不到廿萬人。從人才資料庫來看，六月求才職缺近一一○萬人，遠大於求職人口五十一萬人，缺工潮不但沒有緩解，反而持續升高，而且不是加薪就有效。

一○四人力銀行策略長吳麗雪說，工作型態已悄悄改變，雇主端與勞工端，都出現不一樣的思維，「或許有些業者看到的是困境，我看到的是機會」。她舉例，曾有商船船長利用捕魚淡季到附近觀光飯店鋪床打工，以前飯店業者只想爭取一定學歷以上的全職工作者，但是時勢改變，業者心態也只能跟著調整，靠海既是觀光亮點，靠海特有的漁船從業人員，有一天也成為重要人力來源，考驗的是企業的管理思維。

吳麗雪說，從學歷、性別、年紀、工作地點、國別的彈性，薪酬福利的彈性，彈性最重要，未來企業不用拘泥上班八小時或是部分工時，例如若是中高齡、二度就業婦女，也可能是全時或部分，但容許更多請假彈性；又如年輕人喜歡早上班、早下班，甚至不愛一天綁八小時。這些都是增加人力來源的關鍵，企業要有客製化不同的上工方案，設計不同世代多元彈性的工作方式。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻指出，他非常同意因為缺工常態化，目前勞動市場進入新階段，雇主與社會確實要以具體方式鼓勵更多非典就業者投入，尤其是服務業，更要面對既有不利情況，鼓勵更多部分工時就業者投入。

台大國發所兼任副教授辛炳隆直言，很多人現在還在強調非典就業要轉正職，這等於宣示非典就是不好的工作，也與目前的趨勢不吻合，「大家的觀念真的要改了」。從求職端來看，年輕世代對工作想像就是一份工作，在人生中可能是次要，不見得人人都想要一份全時工作，反而希望維持兼差身分，因此部分工時對求職者不構成問題，目前關鍵是求才端與政府。

他說，資方基於管理方便，全職型態比較好管理，但缺工加上年輕人不想被綁住；政府端也不要把非典與全職工作當做價值取捨，一股腦推動「非典轉正職」，以為這樣才是捍衛勞動者權益。

辛炳隆表示，很多國家為了協助二度就業婦女再就業，因此鼓勵推動部分工時，台灣以往為了管理方便以全職工作為目標，這幾年才開始改變，未來各界應多站在中性角度看待部分工時或多工族，不要打壓或汙名化非典就業，但也不用特別提倡，讓就業者回到自己需求做選擇。

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