國內上半年出口表現疲軟 中華信評：下半年可見回溫

中華信評今（18）日公布「2023年年中台灣信用展望」，預期未來幾季台灣的經濟成長可望反彈回升，與其他亞洲經濟體的成長趨勢一致。由於整個供應鏈皆在出清庫存，2023年初的需求急遽下滑，在上半年出口表現黯淡下，全年GDP成長率預測下調至0.5%，不過之後的外部需求可望復甦，下半年預期出口可見回溫。

中華信評表示，在2023年上半年衰退之後，台灣經濟應可在穩健的民間消費與復甦的出口需求下，於2023年下半年恢復成長，中華信評表示，出口仍是台灣經濟的重要原動力，但全球成長疲軟仍可能導致今年的出口活動放緩，尤其是2023年美國與歐元區對實體商品的需求可能仍然偏低。

而觀望下半年，在出口量於2023年上半年降低之 後，補充庫存的需求應可提升台灣出口量。在美中之間地緣政治局勢持續緊張的情況下，製造業自中國大陸分散亦可望為台灣的出口成長提供支撐，中華信評首席分析師許智清表示，在「中國大陸加一」的趨勢下，雖然不會看到中國大陸製造業在全球的佔比斷崖式下降，但預期將從現有的70%至80%中，漸漸移轉10%出來。

除了出口，民間消費應可維持其韌性。國內新冠肺炎疫情控管措施的解除，為消費與可支配支出恢復成 長創造了條件。不過，總體經濟不確定性可能會影響企業在未來幾季的資本支出計劃。總體經濟不確定性包括全球供應鏈重建、通膨壓力、地緣政治緊張局勢與緊縮貨幣政策。

但中華信評也提醒，未來幾季仍存在全球經濟面臨硬著陸風險，進一步抑制總需求與出口；中國大陸企業與家計單位信心長期疲弱，復甦動能大幅下滑；地緣政治緊張局勢加劇，貿易與投資條件惡化，且通膨壓力再度升高；通膨帶來的借款成本壓力持續升高等風險。