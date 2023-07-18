風光躉購費率 機制上路後將自然退場

綠電迎來市場自由，取決於政府躉購費率何時退場。經濟部能源局指，離岸風電區塊開發後，固定風機躉購費率已走入歷史；光電躉購費率雖無明確時程，但若計算國內平均電價及碳費機制，當其成本超過躉購費率，自然就會退場。

經濟部次長曾文生今年6月也曾說，按美國碳費、台灣電力碳排估算，台灣電價含碳成本約在4.8元，此價格可當作是「灰電（火力發電）地板值」或「綠電天花板」。

再生能源躉購費率草創原因是為了鼓勵台灣再生能源發展，透過台電已較高價格收購，協助業者在初期站穩腳步，等到市場成熟就須逐步退場。

據能源局所公布的今年躉購費率，各類型光電約落在每度3.8680元至5.8952元；離岸風電則落在每元3.4026元至5.1438元，均高於每度3.1154元的平均電價。

對此，能源局說明，離岸風電區塊開發採「零元競標」，目的是鼓勵業者投入市場，以綠電購售合約（CPPA）售電給國內企業；換言，2026年後，台灣離岸風電躉購費率應可退場；但此僅限固定式風機，浮動式風機仍會享有躉購費率。

至於台灣綠電發展主力的光電，官員解釋，依《再生能源發展條例》，針對無法出售給民間企業的光電案場，台電保有購電義務，因此無明確躉購費率退場時程。

但官員也補充，隨著光電躉購費率逐年減少，再加上平均電價調漲，若以此時再包含碳費、碳稅等灰電成本；當灰電成本比光電躉購費率高時，後者就具市場競爭優勢，躉購費率自然退場。