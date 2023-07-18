「手機一點就能買賣綠電」經濟部：機制已在、持續開發規模

企業長年抱怨買綠電不夠便利，經濟部指出，過往有屬於電證分離、自發自用的競價市場，功能類似股市交易，只要「手機一點就買賣」。但其最大困境在於規模不夠大，但在經濟部及財政部國產署多方挹注，有望早日落實綠電自由市場。

行政院副院長鄭文燦上月出席「2023綠電交易高峰會」，回應外界對綠電便利性需求，拋出積極推動平價綠電自由交易政策。

對此，經濟部標準局說明，台灣綠電交易可分為二種途徑，第一為「綠電購售合約」（CPPA），由發電業與企業簽訂購買綠電量及價格後，透過發電業者直供或轉供取得電力，並搭配「國家再生能源憑證中心」所發放的綠電憑證「電證合一」交易，確保用電端每一度電都使用綠電。

第二種則是由自發自用綠電業者申請綠電憑證，並以「電證分離」方式將電證出售到競價市場買賣，較符合市場所期待的「綠電股市」的「一點就買賣」的模式。

然而，標準局也指出，過往自發自用量很少，只有約2萬張綠電憑證，一年也僅有釋出約4,000張，相較於直供、轉供的262萬張根本是小巫見大巫。

然而，近期自發自用市場出現變化，首先是有某間生質能業者一次大量釋出再生能憑證張數，顯示國內大型自發自用案場正積極搶進市場。

其次，政府也努力在為競價市場注入活水。如經濟部5月「中小企綠電平價專案」，由國營事業、工業局光電案場釋出三成上架到競價市場，專門提供給中小企業，媒合底價4.3元，估至2025年前釋出1.4億度綠電。

財政部國產署本月10日也宣布，將修正《國有非公用不動產出租管理辦法》，並在年底推出首批保留三成綠電給中小企業的光電標租案，雖然暫時無法估算時程跟案量，但考量到國產署國有地數量，仍樂觀看待。

標準局總結，綠電股市的機制早存在，現在必須要解決的是市場規模，餘電及匹配問題。標準局強調，電證分離市場活絡並不會排擠到現有發電業、售電業所投入電證合一市場，反而認為在建立雙軌制下，讓用電戶可以依照不同需求來進行選擇。