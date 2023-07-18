快訊

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

MLB／帥炸！大谷翔平追平兩分砲 第35轟甩棒帶狠勁

CIP：彰芳暨西島離岸風場 62座套管式水下基礎全數完成

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
CIP 今（18）日宣布，裝置容量達600MW（百萬瓦）的彰芳暨西島離岸風場所需的62座套管式水下基礎。CIP提供
CIP 今（18）日宣布，裝置容量達600MW（百萬瓦）的彰芳暨西島離岸風場所需的62座套管式水下基礎。CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（18）日宣布，裝置容量達600MW（百萬瓦）的彰芳暨西島離岸風場所需的62座套管式水下基礎，已全數由世紀離岸風電股份有限公司成功出貨，並由伯威海事工程股份有限公司完成所有水下基礎之安裝作業。

彰芳暨西島離岸風場位於彰化外海，獲配容量為600MW，規劃建置62座離岸風力機組，2018年以165億元委託世紀風電供應62座水下基礎；2019年選定伯威海事為工程承攬商，更是提早實踐海工本土化目標。

彰芳西島計畫執行長 Dennis Sanou 恭喜世紀風電以及伯威海事順利達成水下基礎完工的重大里程碑，並感謝合作夥伴與風場團隊的共同努力，不僅克服了陡峭的學習曲線，更在疫情的嚴峻挑戰下展現高度專業與應變能力，使風場建設進度得以依規劃進行，將力求於2023完成全數風力機之建置。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，過去的1,000多個日子相當不容易，彰芳西島風場與世紀風電從零到有創建了中北部離岸風電鋼構產業鏈聚落，在達成本土化政策目標的同時，也催化了本土傳統產業之轉型。除了感謝主管機關經濟部能源局、工業局等單位的指導，更期待能持續協助推動台灣離岸風電產業的穩健發展。

伯威海事專案總監 Edward Meevers Scholte 表示，計畫執行的過去這三年間雖然挑戰重重，但在融洽的團隊合作與如期完工的決心下，仍順利達成客戶的目標、在預定的時程內完成彰芳暨西島風場水下基礎的安裝工作。

伯威海事荷蘭夥伴皇家 Boskalis 董事 Bart Heijermans 表示，團隊很高興達成這項重要里程碑，水下基礎安裝船舶的表現使得 Boskalis 對未來在台灣的潛在工作項目都更有信心。

本案工程動員 Boskalis 共七艘工作船，以多功能船隊因應高度複雜的海工需求。在臺灣眾多離岸風場水下基礎安裝工作中，彰芳西島是目前唯一一個在水下基礎項目上超前完工的計畫。

離岸風電 疫情

延伸閱讀

世紀風電62座彰芳西島風場專案水下基礎 全數交貨完畢

世紀鋼6月營收勁揚年增150% 寫新高

風睿能源「海盛風電」 確定遞交風場行政契約

離岸風電建設里程碑 國內自建環海翡翠輪交船

相關新聞

是否調整電價？ 陳建仁：預估不會調整

行政院長陳建仁今（18）日前往立法院進行性騷擾防治相關事宜專案報告及備詢，會中陳建仁也再度強調，今年不會缺電，至於電價問...

油價有撐！元大寶華解析美國 EIA《短期能源展望》報告

油價有撐！元大寶華綜合經濟研究院最新發布的每周經濟速覽與簡評解析，根據美國能源資訊局的《短期能源展望》報告指出，維持未來...

臺灣碳權交易所召開發起人會議 8月7日開幕、總部在高雄

臺灣碳權交易所7月17日召開發起人會議，並舉辦第一屆第一次董事會，選任證交所代表人林修銘、劉哲良，以及行政院國家發展基金...

川普批台灣搶走美國半導體工作 陳建仁：不予評論

前美國總統川普接受美媒專訪時，批評台灣搶走美國半導體的工作，我們早該阻止他們。行政院長陳建仁今（18）日指出，有關這個意...

多元上工／工作內容配合員工客製化？內需產業缺工缺到怕 各出奇招自救

服務業缺工潮讓業者叫苦連天，員工難找，業者只好自己突圍自救，不論是客製化工作、透過特殊管道徵才、縮短晉升時間、透過科技降低人力需求，可說奇招各出，只為了能夠撐到人力需求逆轉的那一天。 不少旅宿業者抱怨，現在根本找不到員工，就連總經理都要親自去鋪床；晶華董事長潘思亮先前更透露，因為人手不足，推掉上千桌的宴會。不過，政府對於開放旅宿業用移工，態度仍相當保守。面對業者的請求，政府一貫認為，業者應該提高薪資，但一旦薪資過高，勢必隨即就要反映成本而漲價，業者指出屆時還是得面對政府的關切，等於裡外不是人。...

自行車業大放無薪假 經濟部二招助業者紓困解難

自行車製造業廠商成無薪假重災區，經濟部出手主動積極替業者紓困解難，包括中企處提供貸款補助優惠，並由工業局協助廠商進行產線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦