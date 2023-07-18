CIP：彰芳暨西島離岸風場 62座套管式水下基礎全數完成

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（18）日宣布，裝置容量達600MW（百萬瓦）的彰芳暨西島離岸風場所需的62座套管式水下基礎，已全數由世紀離岸風電股份有限公司成功出貨，並由伯威海事工程股份有限公司完成所有水下基礎之安裝作業。

彰芳暨西島離岸風場位於彰化外海，獲配容量為600MW，規劃建置62座離岸風力機組，2018年以165億元委託世紀風電供應62座水下基礎；2019年選定伯威海事為工程承攬商，更是提早實踐海工本土化目標。

彰芳西島計畫執行長 Dennis Sanou 恭喜世紀風電以及伯威海事順利達成水下基礎完工的重大里程碑，並感謝合作夥伴與風場團隊的共同努力，不僅克服了陡峭的學習曲線，更在疫情的嚴峻挑戰下展現高度專業與應變能力，使風場建設進度得以依規劃進行，將力求於2023完成全數風力機之建置。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，過去的1,000多個日子相當不容易，彰芳西島風場與世紀風電從零到有創建了中北部離岸風電鋼構產業鏈聚落，在達成本土化政策目標的同時，也催化了本土傳統產業之轉型。除了感謝主管機關經濟部能源局、工業局等單位的指導，更期待能持續協助推動台灣離岸風電產業的穩健發展。

伯威海事專案總監 Edward Meevers Scholte 表示，計畫執行的過去這三年間雖然挑戰重重，但在融洽的團隊合作與如期完工的決心下，仍順利達成客戶的目標、在預定的時程內完成彰芳暨西島風場水下基礎的安裝工作。

伯威海事荷蘭夥伴皇家 Boskalis 董事 Bart Heijermans 表示，團隊很高興達成這項重要里程碑，水下基礎安裝船舶的表現使得 Boskalis 對未來在台灣的潛在工作項目都更有信心。

本案工程動員 Boskalis 共七艘工作船，以多功能船隊因應高度複雜的海工需求。在臺灣眾多離岸風場水下基礎安裝工作中，彰芳西島是目前唯一一個在水下基礎項目上超前完工的計畫。