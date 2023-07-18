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油價有撐！元大寶華解析美國 EIA《短期能源展望》報告

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

油價有撐！元大寶華綜合經濟研究院最新發布的每周經濟速覽與簡評解析，根據美國能源資訊局的《短期能源展望》報告指出，維持未來5季油市供需赤字結構，推動油價緩步上升至2024年底。

元大寶華表示，7月11日美國能源資訊局（EIA）發布最新的《短期能源展望》（STEO）報告，基本面較上月報告變化不大，維持2023年第3季至2024年第4季間油價預測不變，預期在未來5季供應短缺、庫存持續消耗下，Brent 現貨價格將由第2季均價78.32美元/桶，緩步上升至2024年底85美元/桶。

供給方面，考慮沙烏地阿拉伯擴大減產，下修第3季 OPEC 國家產量近30萬桶/日，加上部分 OECD 國家產量不如預期，2023全年平均產量成長亦由150萬桶/日下修至120萬桶/日；2024年則預期成長150萬桶/日，其中50萬桶/日增長由 OPEC 貢獻，研判前次 OPEC+ 部長會議雖決議延長減產至2024年底，但同時調升產量基準配額，且伊朗、委內瑞拉等 部分未參與限額的成員國，產量成長高於預期。

需求方面，將2023年全球消費成長由160萬桶/日上調至180萬桶/日，達101.16百萬桶/日，明顯高於供給增量的120萬桶/日，且總需求超過2019年高點；調整主因為美國今、明兩年度經濟成長預期好轉，帶動石油消費增長，2024年全球消費量亦微幅上調，但在基期提升下，成長率下降0.1%至1.6%。

元大寶華表示，整體來看，維持未來5季全球市場供需赤字結構，且缺口較原先預期擴大，第3季缺口高峰接近100萬桶/日，2024年上半年平均赤字降至約40萬桶/日；對比 IEA 及 OPEC 分別預估2023年下半年將有150萬桶/日、200萬桶/日以上的赤字，EIA 雖仍最保守，卻也顯示國際預測機構對油市將由盈餘轉為短缺具有共識。相對於前次報告對價格幾乎沒有影響，由近期油價走勢來看，市場已由前段時間的悲觀預期，轉而開始反映基本面收緊前景。

油價 OPEC

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