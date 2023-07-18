陳建仁：出口露曙光 第4季將復甦

行政院長陳建仁昨天表示，國發會的統計數據顯示，近期的出口已經出現曙光，預計最晚在今年第四季將能看到景氣復甦，隨著內需消費與相關產業表現也愈來愈好，今年的經濟支撐力道，也從外銷轉為內需，對於今年內需市場表現審慎樂觀。

陳建仁昨天出席「二○二三行政院長與商業領袖座談會」指出，二○二三年以來，全球仍然籠罩在通膨和升息的壓力之下，俄烏戰爭持續僵持，全球的終端需求低落，加上中美貿易戰，全球的經濟都受到影響，不只製造業受影響，甚至連服務業也是，當前全球貿易情況仍然是偏弱格局，也使得國內經濟成長的動能面臨了一些挑戰。

不過，陳建仁也說，國發會最新統計，近期出口已經出現曙光，預計最晚在今年第四季，就可看到景氣的復甦，另隨著疫情影響的逐漸淡化，政府開始逐步開放，其中，內需消費和相關產業表現也愈來愈好，今年的經濟支撐力道是由外銷轉為內需，受疫後生活回歸正常的影響，不論是在購物、餐飲、出遊，都有明顯的增加。

在未來發展上，陳建仁說，在經濟發展上仍然秉持著三個主要的原則，第一創新，不只在製造業創新，連服務業也要創新；第二就業，要有很好的就業情形，希望能夠使得就業人員的薪資增加；第三合理分配，就是創新、就業分配，這是政府產業政策主軸，希望能夠強調創新是新經濟的核心、技術的更新、產品價值的提升、營運模式的改善，都能使產業競爭力增加的最重要原因，希望企業界能夠增加投資，增加就業的手段，也能使得台灣的產業更蓬勃的發展，啟動一個新經濟的連鎖效應。