服務業開放移工 政院鬆口

服務業開放移工有譜？商總昨天舉辦「二○二三行政院長與商業領袖座談會」，針對服務業關切的缺工問題，商總理事長許舒博表示，政府允諾將先盤點媒合國內勞工就職意願，之後再討論是否開放移工。由於政府態度與過去一貫要求服務業先提高薪資不同，態度似有鬆動，許舒博也說「服務業開放移工，絕對有可能」。

許舒博表示，缺工議題牽涉範圍很廣，行政院副院長鄭文燦允諾會邀缺工行業別共同研商進用外籍移工議題，不過，勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」五月才上路，方案上路一年後，政府會務實檢討服務業運用外籍移工問題。他指出，政府與產業界先盤點缺工產業是否能和國內勞工媒合，能媒合的就盡力媒合，不能媒合的就考慮開放，這點行政院有明確回覆。

針對許舒博說法，行政院回應，目前還在討論各產業缺工和媒合狀況，尊重產業界表達意見，政院不會有進一步回應。

相隔六年，商總再次舉辦與「行政院長有約」座談，由許舒博與行政院長陳建仁、副院長鄭文燦共同主持，並邀請相關部會首長出席；產業界提出八大面向共五十二項提案，但會中產業最希望政府協助解決的仍是缺工問題。許舒博表示，幾乎所有公會理事長都表態有缺工現象，嚴重影響許多產業生存發展，希望政府開放服務業移工。

過去服務業多次呼籲政府能鬆綁移工政策，勞動部一貫說法是希望業者先提高薪資、改善勞動條件；昨日政府態度是首次出現鬆動，讓產業界看到一絲曙光。

許舒博說，目前農業、建築業都已開放移工，很多年輕人不願意做的工作，例如飯店業者提到的鋪床業及清潔工，會提高誘因鎖定中高齡、二度就業人口徵聘，相關部會有補助計畫，讓飯店業更有動力多用二次就業的勞工。

此外，許舒博也說，希望勞動部啟動服務業專章的修法，不要再像過去一樣，用一部勞基法規範所有產業，畢竟製造業與服務業有很大區別，須制定真正屬於服務業的法令，讓服務業各業別可依據產業本身的經營形態及特性，調整放寬工時及勞動條件的規範。