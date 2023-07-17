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中小企業喊買不到綠電 王美花：改善機制、積極媒合

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花下午出席全國商總舉辦「2023行政院長與商業領袖座談會」，與行政院長陳建仁產業界面對面溝通。記者黃義書／攝影
經濟部長王美花下午出席全國商總舉辦「2023行政院長與商業領袖座談會」，與行政院長陳建仁產業界面對面溝通。記者黃義書／攝影

關於中小企業喊綠電都被大企業買走議題，經濟部長王美花今（17）日表示，政府持續開發綠能，也會改善機制，媒合中小企業購買綠電。

王美花指出，經濟部有很多機制都在改善中，希望能夠媒合中小企業買到綠電，像是針對國營事業土地、財政部的國有非公用土地，若開發太陽光電都會保留三成比例綠電拿到交易平台供中小企業採購，以確保中小企業能夠買到綠電。

王美花今天出席「2023行政院長與商業領袖座談會」會前受訪做了以上表示，同時媒體也詢問鴻海（2317）集團創辦人郭台銘表示，民進黨不斷消費矽盾與護國神山等高耗能產業，但能源政策卻荒謬無比。

對此，王美花回應，半導體產業持續在台灣投資，政府和企業密切溝通，包含建廠計畫前期的土地、水電設施和網路問題，都與產業密切合作，「絕對沒有消費問題」。

王美花還提到，蔡總統上任後加速能源開發，包含綠電跟天然氣等，以因應台商回台和半導體產業擴大投資等用電需求增加。

綠電 王美花

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