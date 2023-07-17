近十年新高！明年重大公共建設預算2073億 新增第九大類別

國發會今（17）日召開第111次委員會議，會中通過國發會提報之「113年度重大公共建設計畫經費編列」，預算合計2073.09億元，為近十年新高，將陳報請行政院納入113年度預算案。

國發會主委龔明鑫表示，公共建設投入愈多愈可以帶動景氣，但公共投資只是一部分，更重要的是民間投資。談及當前景氣，龔明鑫指出，中經院6月PMI指數回升至48.3%，不過其中新增訂單與生產轉為擴張，代表某些產業訂單已慢慢回流，存貨去化漸漸告一段落，樂觀預期景氣在第3季會有些改變。

龔明鑫還提到，若新增訂單增加，已經定好的投資計畫就會在下半年落實，再加上消費面仍持續成長，預期明年經濟成長應該會比今年好，但公共建設還是有實際需要，因為今年景氣不好，也會讓明年稅收較有挑戰性。

此外，龔明鑫說明時強調，政府施政要由預算的推動來搭配，政府目前的重要政策就是數位轉型和淨零碳排，這次國發會在審議113年度重大公共建設計畫先期作業經費編列，特別在原有的八大類別中新增第九大類別-數位基礎建設。

龔明鑫表示，將來像是數位基礎建設的軟性公共建設會愈來愈多，硬體部分當然也會持續做，但軟體可讓硬體效果發揮更好，這也是未來公共建設的新方向。此外，像是淨零轉型部分，也是屬於軟性公建。

國發會指出，113年度政府重大公共建設計畫先期作業，各部會共提227項計畫，經委員會議審議同意匡列中程歲出概算額度內1,690億元，含「台灣桃園國際機場第三航站區建設計畫100.57億元、額度外向行政院專案請增383.09億元，合計2,073.09億元。

國發會表示，113年度公共建設(中央公務經費)建設類別中，以交通建設約1,049億元最高，占50.6％；次為環境資源約477億元，占23.0％；其次為農業建設約276億元，占13.3％；文化設施約89億元，占4.3％；教育設施約50.4億元，占2.4％等。