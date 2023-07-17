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製造業甩不掉無薪假！ 自行車、車床機械兩家共通報近400人無薪假

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）最新統計。各業中，製造業現有222家、7,909人實施無薪假，較上期增加17家、578人，包括一家自行車避震器製造業這期通報210人、一家車床機械製造業通報170人，顯示製造業仍籠罩在無薪假陰霾中。

勞動部統計顯示，目前整體實施無薪假有578家、9,915人，其中製造業人數占近八成，儼然成為唯一無薪假重災區。包括批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業、支援服務業等內需產業，和上期相較，無薪假家數和人數雖有增加，但相對溫和，大致穩定。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期製造業無薪假人數增578人，主要是有一家自行車避震器製造業通報210人、一家車床機械製造業通報170人，主因都是訂單減少。

她表示，上述這家自行車避震器製造業，從未實施過無薪假，這次是第一次通報，預計實施三個月、每月減班休息四天；至於上述車床機械製造業者曾於2020年、2021年疫情嚴峻時實施過無薪假，這次是今年以來第一次通報，但預訂只實施一個月，月休二天。

她並表示，近幾期都出現自行車製造業實施無薪假的情況，除了這期一家自行車避震器製造業通報210人，先前7月3日有一家自行車零件製造業實施約百人、6月中旬也有一家自行車零組件業者實施約470人。勞動部已請經濟部進一步了解產業情況。

王金蓉分析，先前也有小型自行車業者在實施無薪假後訂單回穩，提早停止無薪假的情況，目前判斷仍然是個別業者與接單情況有關。

王金蓉分析，這波製造業無薪假主要受到訂單影響，而且反覆實施，亦即無訂單時就實施無薪假，有訂單又停止實施無薪假，反映在統計上有進有出，有增有減，這也是製造業無薪假人數未暴衝的原因。

統計顯示，四大製造業中，以金屬機電業132家、4,709人實施無薪假最多，較上期增加11家、571人。

資訊電子業、化學工業、民生工業現則有1,212人、1,604人、384人實施無薪假，和上期相較，大致呈持平。

無薪假 製造業 自行車

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