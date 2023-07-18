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憂心「綠色通膨」 劉憶如籲先穩定物價

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「只有在物價穩定的環境下，低碳轉型才能成功！」台大財金系兼任教授劉憶如表示，綠能轉型的成本會隨著通膨上漲，當企業將成本轉移到商品上，恐導致物價再度上升，形成「綠色通膨」，所以穩定物價為央行的首要任務。清華大學榮譽退休教授黃宗煌指出，綠能轉型中的公正轉型、科技發展都有不確定性。

各國碳稅差距大

劉憶如17日於北威論壇說，根據世界銀行碳定價報告指出，碳市場主要由三大領域：由政府訂定的「碳稅」、由市場機制主導的「碳權交易市場」（ETS），與企業自訂內部碳價並納入財務預算規劃的「自訂碳價」。

她指出，目前各國碳稅費率不同，價格差異極大；各國碳交易市場亦然，因為都是在個別國家交易，所以碳權價格也有很大的不同，這將導致碳稅或碳權價格高的國家，商業成本升高，反而喪失競爭力。而為了避免國內競爭力遭到削弱，歐盟將逐漸落實「碳關稅」制度，向高碳排的國際產品課徵關稅。

劉憶如說，歐盟將於今年10月試行碳邊境調整機制（碳關稅），要求進口商提交碳排放相關數據，但尚未正式收費，到了2027年後就要全面實施。如果其他國家不跟上碳稅制度，未來企業出口到歐盟時，反而需要把錢交給歐盟，如台灣就計畫於今年落實「碳費」制度，未來商品出口到歐盟就能有所減免。

先降低通膨再談轉型

劉憶如強調，企業的綠能轉型並非沒有成本的，碳稅或碳權的價格也會受到能源價格、通膨的影響，導致綠色轉型的成本提高，更轉嫁到商品價格上，又被稱為「綠色通膨」。

「只有在物價穩定的環境下，低碳轉型才能成長，」她指出，所以對企業而言，如果通貨膨脹的狀況嚴峻，企業已經不堪負荷，進行低碳轉型的意願就會大幅降低，所以各國央行致力於穩定物價，才能給予企業進行綠能轉型的空間。

應培養跨領域人才

清華大學榮譽退休教授黃宗煌指出，全球進行綠能轉型時，產生了能源支出有增無減、成本轉移與技術進步不夠彰顯等問題，意味著經濟成長與環境影響脫鉤的狀況幾乎不可能發生，更可能衍生許多問題，包括新興綠能科技對勞動市場的連帶衝擊、如何兼顧轉型的公正性等。

他表示，面對新課題的危機，需要更加多元且複雜的評估方式，不僅要討論循環經濟的經濟影響，包括健康、社會與國家安全的效益也要一併評估。

黃宗煌強調，培養跨領域或超領域的人才相當重要，且應環繞資料科學、人工智慧等新興科技，並不斷進行創新。

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