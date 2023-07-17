成長率上限4.7%創四年新高 明年健保給付總額9月底前定論

國發會委員會議今（17）日通過「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為2.621%至4.7%。衛福部社會保險司長劉玉娟表示，後續由健保會在9月底完成協商，敲定明年醫療服務費用總額。

113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍成長率上限和下限皆較112年提高，且上限4.7%為近四年新高。對此，劉玉娟表示，主因物價上漲，以及人口老化高齡花費較多所致，不過，目前健保財務安全準備大於一個月，還不需要啟動費率調整。

為了合理調控醫療費用，「全民健康保險法」明訂實施總額支付制度，每年協定下一年度醫療給付費用總額。

國發會今天審議通過行政院交議、衛生福利部陳報的「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為2.621%至4.7%，其中成長率下限是考量投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長率等因素，經既定公式計算而得。

國發會表示，另考量健保整體財務狀況、經濟成長與民眾負擔能力等因素，並兼顧政策推動需要與維持醫療品質，同意給付費用成長率上限訂為4.7%。

劉玉娟指出，如果以上下限來做推估的話，上限金額為8581億元，下限金額為8755億元，中間的差額就是協商空間的金額達174億元。

媒體詢問健保財務狀況問題，劉玉娟表示，目前健保財務安全準備大於一個月，今天討論範圍並不涉及費率，而是先決定總額範圍，後續還要由健保會在11月底前完成費率審議。

依「全民健康保險法」規定，健保總額範圍經行政院核定後，將由全民健康保險會於下一年度開始三個月前，在核定總額範圍內，經由集體協商機制（含保險醫事服務提供者、被保險人、雇主、有關機關代表，以及專家學者及公正人士），協定下一年度醫療給付費用總額。