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傳張子敬內定環境部長 鄭文燦：會審慎處理每一件事情

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立委陳椒華今（17）日指出，環境部長已內定為張子敬，且公開呼籲行政院不要背離民意，對此，行政院副院長鄭文燦回應，環保署升格為環境部這件事，對於台灣未來接軌國際影響很大，影響到企業低碳轉型的方向，未來會審慎處理每一件事情。

環保署預估8月22日升格為環境部，但人事尚未公布，立委陳椒華與環團今召開記者會指出，如今傳聞內定張子敬升為環境部長，並在7月21日公布，更爆料環保署涉入Metoo風波卻冷處理，除要求環保署盡快處理性騷慣犯，更呼籲行政院長陳建仁應三思，切勿背離民意、讓劣跡斑斑的人升官。

對此，鄭文燦表示，環保署即將升格為環境部，最重要的是要完成包括氣候變遷、循環經濟這幾個新的政策方向，特別是碳費的制定，對於台灣未來接軌國際影響很大，也會影響到企業低碳轉型的方向，我想未來我們會審慎處理每一件事情。

另外，行政院發言人林子倫稍早也發出聲明表示，行政院正積極協調與辦理各轄下組織改造事宜，對於所涉及部會與組織等人事安排，將視各組織調整後需求最妥適的規劃，相關人事亦將於確認後適時對社會大眾發布。

環保 鄭文燦 氣候變遷

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