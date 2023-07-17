林博智接任台灣美國商會執行長 曾任白宮研究員

台灣美國商會今（17）日宣布，林博智（Patrick P. Lin）先生為新任執行長。林博智執行長在促進經濟成長和商業創新方面具有卓越的資歷，曾任美國白宮總統創新研究員，帶領重要倡議，並在各種政策和議題上擔任意見領袖。此任命極具歷史意義，他優異的領導力及豐富的經歷，能促進雙邊貿易、推動會員利益，進一步彰顯台灣在全球舞台上的重要性，對台灣美國商會也將具有重要價值。

台灣美國商會會長施立成表示，世界正在經歷變革，包括不斷演變的地緣政治和前所未有的進步科技。面對這些挑戰時，台灣將成為創新、韌性和經濟活力的標竿。作為新任執行長，林博智將推進台灣美國商會多元會員的利益，促進美國、台灣、全球企業、政府和社區之間更堅定的合作。他出眾的領導能力和對全球及台灣局勢的深厚理解無疑將有助於為所有利益相關者塑造更加光明的未來。

台灣美國商會也特別提到，感謝張韶韵女士在過去半年擔任執行長，並肯定她努力帶來的豐碩成果以及眾多貢獻。施立成評論：「我代表董事會感謝張韶韵女士在過去半年擔任執行長期間堅毅的領導。我們也很高興地宣布，張韶韵女士將繼續擔任商會的永續發展資深顧問。」林博智執行長將與張韶韵女士密切合作，確保台灣美國商會在許多倡議中傳承卓越的傳統。

施立成表示，台灣在全球舞台上的重要性前所未見，成為科技、醫療保健和永續發展等領域的關鍵角色。隨著世界持續應對複雜的地緣政治動態，台灣對民主、人權和法治的承諾仍然是一項無價的資產。林博智執行長的任命象徵加強台灣與國際社會間的聯結，也強調了合作和共享價值的重要性。

林博智則指出，能夠在這個歷史重要時刻擔任台灣美國商會會長一職，是他莫大的榮幸。作為在台灣長大的人，這次回歸充滿著深刻使命感。台灣在創新、貿易和民主治理方面取得了卓越成就，贏得了全球的認可。很開心能夠帶領台灣美國商會，進一步促進美國和台灣的企業蓬勃發展，並倡導台灣成為世界上不可或缺的角色。我們將共同促進一個鼓勵合作、推動經濟增長並展示台灣成功模式的環境。

台灣美國商會表示，林博智擁有豐富的經驗與資歷，涵蓋了科技新創企業、跨國公司、亞洲和美國政府。曾任白宮總統創新研究員，並在包括美國航空暨太空總署(NASA)及運輸部等多個機構中領導多個項目，也曾任福特汽車的資深主管，在亞洲負責該公司的自動駕駛部門。作為一位成功的連續創業者，也一直是創新的領導者，林博智先生在麻省理工學院取得碩士學位，並在加州大學（柏克萊和聖地亞哥）獲得了學士學位。