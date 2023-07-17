「新青年安心成家房貸」真能安心？ 他：房奴40年或一路換房到退休

新·青年安心成家方案，青年可以安心「嗎？」

該方案2023/8/1開始：

1.利率更低：前2年1.69%，之後1.99% 2.年限更久：從30年延後至40年 3.額度更多：從800萬增多至1000萬 4.寬限更長：從3年延長至5年

班克：

若以首購銀行貸款8成為前提，總價1250萬的房貸為1000萬，可全額覆蓋。（若有超過1000萬的部分為一般首購房貸條件） 寬限期間，1000萬年利1.99%期間月繳16,584；1.69%期間則為14,084。 寬限期後，35年本息均攤，1000萬1.99%，月繳33,075。 承上，若房貸負債比7/10的銀行，月薪47,250以上且無其他債務的青年即可貸足1000萬；負債比6/10的銀行月薪則需55,125以上。

建議

要謹守以小換中，以中換大，以大換退休的精神，選房時不可不考慮未來要脫手時有沒有人承接，該房符合「自住客」需求的適性要十足。

真正的青年別說月薪5萬5，月薪4萬7都是困難，而且要買房也有頭期款與裝潢費的問題，啟動資金哪裡來還是問題。若照慣例，很可能還是父母長輩提供協助。

這方案是會讓你「房奴40年」？還是提供你「一路換房到退休」的門票？要看你在房地產這門學校沒教的學科中花多少資源學習而定了。

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