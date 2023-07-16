收碳費還是改總量管制？劉銘龍提雙軌制 大企業喊贊成

我國開徵碳費在即，碳定價爭議卻未落幕，業界普遍認為採用碳排放總量管制下實施碳交易，才能強化企業減碳誘因，台灣決定收碳費，企業界有「異見」；台北市前環保局長、英國倫敦政經學院訪問學人劉銘龍日前在「台灣氣候聯盟」的演講指出，台灣碳定價應考慮雙軌並行，占總排碳量八成的排碳大戶，應實施總量管制及排放交易，未納入總量管制且年排碳1萬噸以上的事業，則隨電費及燃料費徵收碳費較為公平。包含台泥等大企業對總量管制及碳交易都表示贊成。

環保署政策方向將對年排碳2.5萬噸以上、共540家製造業課徵碳費，但費率遲未拍板，工總等企業公協會也數度表達異議，指專對排碳大戶收碳費並不公平，廣大的排碳戶也應一視同仁。另外，原先環保署表態台灣暫不宜實施碳交易，但金管會將於8月成立碳權交易所，被質疑難道減碳只要花錢買碳權就行了？

台灣碳定價爭議紛擾未歇，劉銘龍日前受邀在「台灣氣候聯盟」演講台灣碳定價制度設計時表示，目前收碳費面臨的困境，一是我國碳費可能採低費率，尤其像鋼鐵等產業若適用優惠費率，很可能每噸只收台幣100至200元（約3到6歐元），與歐盟當前約80到90歐元的水準相差太大，這種低費率根本無法因應歐盟碳關稅（CBAM）機制。

其次是氣候法第29條由中央主管機關指定減碳目標，由於不同產業減量空間及成本差異極大，中央若訂寬鬆的減碳目標，用碳費促成減碳的功能將大打折扣。

劉銘龍建議台灣碳定價應考慮雙軌並行，年排2.5萬噸以上的500多家排碳大戶，應實施總量管制及排放交易，總量管制如同天花板逐年降低、加嚴，目標在2040年前之前排碳配額歸零，不僅才有激勵企業減碳的誘因，也有利於與歐盟CBAM碳價扣減的協商。

至於年排碳1萬噸以上的事業，除了用電量大的製造業該收碳費，物流運輸、住商服務業（如連鎖超商）也該為排碳付出代價，但公共服務業如教育、醫療與慈善事業，可以暫時排除。

劉銘龍表示，2021年商業部門電力消費以批發及零售業、運輸及倉儲業為大宗，用電達100億度，占商業部門34%，所以有必要把連鎖超商、大賣場、運輸物流、電信服務等納入碳定價對象，並依電力及燃料使用徵收碳費較為公平。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明表示，政府本來不想做碳交易機制，但在蔡總統定調後，馬上就要成立碳權交易所，這可能讓國內企業對碳交易的想像歪樓，以為只要買到碳權就是減碳，而且萬一買到國外漂綠的碳權也不自知，萬一過程中有人刻意買低賣高碳權、炒作牟利，更可能讓市場亂了套。

彭啟明說，排碳量大的企業其實支持總量管制下的碳交易，這才是減碳的根本作法，隨著可排碳的總量一年比一年少，企業才會認真減碳，最後實在減不了的部分，才靠買碳權中和，這也能為認真減碳的企業帶來商機，如果毫無設限地開放碳交易，恐讓政府背上帶頭漂綠的惡名。

對於民間的倡議，環保署表示，我國原本在「温室氣體減量及管理法」有總量管制排放交易機制，但因排放源特性，排放量過於集中，有市場流通性問題，短期不易推動執行。考量國際碳關稅趨勢及歐盟碳邊境調整機制今年要開始申報，2026年將正式實施，我國必須加快實施碳定價，因此在今年修正通過的「氣候變遷因應法」增加碳費徵收，專款專用，目前正在積極擬訂子法，希望明年就可上路。

台泥永續長葉毓君表示，不管是對大企業或者中小企業，碳費都不宜是一刀切的方式，無法達到鼓勵企業減碳的目的。

葉毓君說，台泥支持比照先進國家建立碳交易市場。以水泥業來看，由於國內多數業者都已執行組織碳盤查，因此可以取其平均值，作為台灣水泥業碳排行業標準值(基線)，以此訂定配額。低於基線的業者，表示減碳有成效，可以獲得多餘的配額(碳權)，在交易市場上出售，獲得商業價值；如果排碳量超過基線的業者，則需要在交易市場上購買碳權，這樣才能促使企業認真投入減碳。