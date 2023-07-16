準備已久 鄧振中：我經貿法規超越標準

ＣＰＴＰＰ成員國今開會，可能非正式討論大陸、台灣與烏克蘭的加盟申請。行政院經貿辦總談判代表鄧振中說，台灣準備已久，經貿法規符合標準，甚至超越標準，都有歷史紀錄可循，但仍不能輕忽，將密切注意會議結果，希望能做出對台灣申請案有利的決定。外交部表示，ＣＰＴＰＰ針對新成員國入會案採共識決，爭取每一個成員國的支持對我國而言十分重要。

外交部表示，ＣＰＴＰＰ成員國目前尚未就包含我國在內的其他新申請案的處理機制達成共識。外交部表示，積極做好推案規畫，持續向ＣＰＴＰＰ成員國爭取支持；同時呼籲ＣＰＴＰＰ應依循英國入會經驗，儘快成立我國入會工作小組。

鄧振中表示，根據目前探詢情形，今天ＣＰＴＰＰ部長會議，會員國將先與英國簽署談判協議，各國帶回國會批准，英國入會程序就算完成。在完成後，自然會碰到新入會案，包含中國、台灣入會申請案。

鄧振中說，依照ＣＰＴＰＰ原則及英國入會案經驗，一定要遵守高標準，並以過去執行貿易體制歷史紀錄為參考標準，若能以此原則，台灣相當吻合標準。台灣過去歷史紀錄，不但證明遵守標準，最近和美國簽署台美廿一世紀貿易倡議條文公開後，也都顯示台灣和ＣＰＴＰＰ規則吻合，甚至超標。

外媒報導，有部分國家認為應按遞件申請先後進行審理，大陸早台灣一周遞件，應先討論大陸申請。鄧振中說，這種說法說服力不足，雖有國家提出，但各式可能都有，關鍵還是在於「能否遵守高標準」。