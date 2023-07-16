成員國16日開會…CPTPP我入會案 傳尚無共識

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）成員國今（十六）日在紐西蘭奧克蘭開會，除了可望最終確定英國的成員國資格，也可能非正式討論中國大陸、台灣與烏克蘭的加盟申請，這個議題深化了鄰國之間的積怨與成員國的意見分歧。

中國大陸在二○二一年九月十六日正式提出申請加入ＣＰＴＰＰ，台灣也在隨後不到一個星期內遞件，但海峽兩岸的申請都被擱置，同年二月一日正式申請的英國則是最早正式申請加入的新成員，整個程序預計將在奧克蘭會議上全部完成。讀賣新聞指出，接下來的焦點將放在中國大陸、台灣與烏克蘭等國提出的申請。

曾領導紐西蘭與台灣ＦＴＡ談判的前外交官與貿易談判代表范千里（Charles Finny）告訴路透，這可能是ＣＰＴＰＰ第一次將要非常認真討論如何處理新的申請案，「但對此尚無共識」。

ＣＰＴＰＰ各成員國的部長預期將在奧克蘭會議討論加入新成員在內的一系列主題，但是不確定將達成協議。一些成員國支持按先到先得基礎審查申請案，也就是會優先考慮中國大陸，其他國家則希望專注於最佳的申請案。

知情人士透露，「紐西蘭跟其他國家支持申請案一併得到審查，只不過有可能是以不同的速度，取決於他們滿足高標準的能力，而不是以遞件的順序」。這將避免不得不選中國大陸或台灣，或同時忽略雙方的申請。

馬來西亞投資、貿易暨工業部長東姑賽夫魯十五日接受日媒訪問時表態，「絕對支持」中國大陸加入ＣＰＴＰＰ，並表示最好在同一時間跟台灣進行加盟談判。

東姑賽夫魯強調，「中國大陸與台灣都是巨大的投資人與貿易夥伴」，也主張南海問題不會是ＣＰＴＰＰ的障礙。他還說，日本與澳洲認為中國大陸的申請入會應該脫離政治考量，客觀處理。