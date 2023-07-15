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日前深陷性騷擾疑雲 神腦公告董座鄭宏輝今辭職

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日前深陷性騷疑雲 神腦公告董座鄭宏輝今辭職

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信旗下神腦今日公告董事長鄭宏輝辭職。本報資料照
中華電信旗下神腦今日公告董事長鄭宏輝辭職。本報資料照

中華電信旗下神腦（2450）今（15）日公告董事長鄭宏輝辭職，辭任董事長及董事席次，神腦表示，新任董事長待近期召開董事會推選後，另行公告。

鄭宏輝是行政院顧問、中華電信子公司神腦董事長，日前因深陷性騷擾疑雲，交通部長王國材要求神腦大股東中華電信予以停職、並調查。當時神腦大股東中華電信回應，將嚴正處理，給社會交代。

根據當時媒體報導，交通部部長王國材要求中華電信董事長郭水義立刻將鄭宏輝停職，並由中華電信組成調查小組，若指控屬實立即解職，若不實還其清白。

對此中華電信表示，將以嚴正的態度，依法、積極的處理，以給社會一個交代。

中華電信是官股電信公司，交通部持股35.3%，是中華電信最大股東，神腦則為中華電信旗下通路，中華電信持股27.8%，由中華電信指派董事及董事長。

中華電信 神腦 股東

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