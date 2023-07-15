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萬人計畫…海外人才遠遠不夠 蔡政府還要擴大

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

蔡英文總統昨天送別「獵風者衛星」後，隨即與各部會首長、科學園區同業公會舉行閉門會議。據了解，蔡總統高度關注竹科用電、用水及人才缺口問題，指示各部會與企業共同盤點需求，目前已有四年提供一萬名海外學生獎學金的「萬人計畫」，希望培養成為台灣的高階技術人才，但蔡總統表示一萬人遠遠不夠，規模應擴大。

行政院長陳建仁、經濟部長王美花等人都出席這場會議，各部會派副首長以上人員出席，北中南三大科學園區管理局列席，科學園區公會在會中首度發表「台灣科學園區產業發展策略白皮書」。

據悉，蔡總統特別關注綠電供應及人才問題。台灣現在提供四年內引進一萬名國外學生來台就讀，進而育成高階技術人才，在台灣永久居留（住），成為我國公民。

不過，蔡總統認為一萬名人才遠遠不足，指示同業公會、企業代表盤點需要多少人才，應擴大引進規模。

公會及產業界都贊成要有國外專業人才引進計畫，讓國外人才能來台就學、就業，從政策面創造親善的環境，讓國外人才能為台灣所用，比照美國吸納人才的經驗。

綠電方面，蔡總統指示各部會與企業共同盤點「到底需要多少綠電」，中央將就需求重新提出新的能源政策，徹底從產業需求面來看綠電政策。

日前台積電董事長劉德音憂心國內綠電供應不足，更表示「政府認為電是夠的，我們只能相信」，劉德音憂心綠電不足將確實影響台灣整體競爭力，建議政府應重新檢討綠電政策。

綠電 劉德音 台積電

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