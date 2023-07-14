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台美貿易倡議納入反貪腐 建構可信賴的公正營商環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院經貿談判辦公室今（14）日指出，自WTO成立以來，促進全球貿易自由化的努力除了關稅減讓議題之外，降低或排除非關稅性的貿易障礙亦為追求目標，其中，「反貪腐」便是近年來包括APEC、CPTPP的重要議題之一。

經貿辦說，為企業建構公正且鼓勵誠信的社會環境，這是政府責無旁貸的責任。然而，隨著地緣政治的競爭轉趨激烈，部分國家協助企業，或企業本身運用非公平競爭手段，獲取他國的經濟利益和政治影響力，其中利用賄賂的手段最為常見。為使企業競爭更為公平，國際間需要更多國家共同合作採取反貪措施。

行政院政務委元鄧振中表示，「貪腐就是一種扭曲的關稅，就是一種貿易障礙。台灣是貿易大國，我們期盼有公平的環境，因此我們自身就有義務遵守。」他也提到，台灣和美國共享自由、民主、人權、法治的基本價值，雙方有共同願景一同維護公平的國際貿易環境，自律律人，因此，台美貿易協定便在首批協定中將「反貪腐」議題納入。

經貿辦提到，2023年6月於台北舉辦之「全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營」，也首次將反貪腐議題納入執法合作範圍，法務部長蔡清祥表示，「台灣雖然不是聯合國的會員國，仍然善盡《聯合國反貪腐公約》的義務，並將公約國內法化，法務部樂見與美國強化在經貿貪腐行為的執法合作與對話。」蔡清祥部長亦表示，2023年1月公布的國際清廉印象指數（CPI），我國分數及排名逐年躍升，與美國相近，對未來擴大與美國反貪腐執法合作深具信心和期盼。

台美21世紀貿易倡議反貪腐章節條文重點涵蓋，以透明及公正方式進行政府採購之義務、納入對環境之重視、納入對勞工之保護、反貪腐之合作措施、避免成為涉貪之外國公職人員避風港等規範，內容包括禁止向移工收取額外費用、禁止賄賂金額認列企業費用、拒絕貪腐官員入境等等的執法變革。協定不僅向世界宣示台灣捍衛民主、法治環境的決心，更可帶動外商投資台灣的信心—公平競爭將是台美社會營商的基本。

美國 關稅 聯合國

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