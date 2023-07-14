獨／每年將引進1萬名外國人才？ 蔡總統：遠遠不夠

蔡英文總統今天上午出席「獵風者衛星」起運典禮，送別衛星後隨即與中央各部會首長從國家太空中心（TASA）前往科學園區同業公會參與閉門會議。據了解，會中蔡總統高度關注竹科用電用水及人才缺口問題，下令中央部會與企業共同盤點需求，目前規畫「萬人計畫」，亦即每年從國外引進一萬名高階技術人才，但蔡總統表示一年一萬人遠遠不夠。

今天閉門會議在科學園區同業公會召開，包含行政院長陳建仁、經濟部長王美花、總統府秘書長林佳龍、總統府副秘書長黃重諺等人，以及各相關部會局處都派副首長以上人員出席，同時北中南3大科學園區管理局同樣列席，科學園區同業公會在會上也首度發表「台灣科學園區產業發展策略白皮書」。

據悉，會議上蔡總統針對2問題特別關注，分別是綠電及人才。國發會、經濟部跟產業界討論台灣到底需要多少人才，未來台灣產業界對人才品質與數量的需求方向為何，將就法規、制定人才引進策略進行調整。

目前規畫台灣未來每年將從國外引進10000名高階技術人才，不過蔡總統在會議上認為「1年1萬人遠遠不足」，會上指示同業公會、企業代表盤點需要多少人才。萬人計畫原則上將以目前受少子化影響的學校，安排海外引進人才就學，再到就業，接著永久居留（永住），最後成為中華民國台灣公民。

同業公會及產業界都贊成要有國外專業人才引進計畫，讓國外的人才能夠入台就學、就業，台灣要從政策面創造親善的環境，讓國外的人才能夠為台灣所用。希望比照美國不僅培養自身公民成為人才，更吸引全球人才前來進而定居，為國效力。

綠電方面，蔡總統指示中央部會與企業共同盤點台灣「到底需要多少綠電」，中央將就需求情況重新提出新的能源政策，不過現在所談的用電問題並非解決眼前的問題，蔡總統要求必須從需求面來看未來產業發展需要多少電。

蔡總統2016年上任後喊出口號「非核家園、永續台灣」啟動能源轉型，7年來台灣綠電發電量成長5倍，不過日前台積電董事長劉德音卻憂綠電不足，更表示「政府認為電是夠的，我們只能相信」，劉德音憂心綠電不足將確實影響台灣整體競爭力，建議政府應重新檢討綠電政策。