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AIT歐德瑞致力促進台美經貿關係 獲頒經濟專業獎章

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部王部長美花於今（14）日上午頒贈經濟專業獎章予美國在台協會（AIT/T）商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl），以表彰其在台任職期間，推動台美經貿交流合作以及促進雙邊投資的卓越貢獻。 圖／經濟部提供
經濟部王部長美花於今（14）日上午頒贈經濟專業獎章予美國在台協會（AIT/T）商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl），以表彰其在台任職期間，推動台美經貿交流合作以及促進雙邊投資的卓越貢獻。 圖／經濟部提供

經濟部部長王美花於今（14）日上午頒贈經濟專業獎章予美國在台協會（AIT/T）商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl），以表彰其在台任職期間，推動台美經貿交流合作以及促進雙邊投資的卓越貢獻。

王美花表示，感謝歐組長任內積極推動台美經貿合作，並且長期與經濟部及相關局處密切合作，促成台美雙邊在貿易、投資及產業面向的深入交流，獲致許多重大成就，使雙邊的經貿關係更為緊密。

王美花還提及，AIT/T商務組在歐組長的帶領下，協助促成許多成果，如經濟部與美國商務部共同建立的「台美科技貿易暨投資合作(TTIC)架構」，歐組長的居中促成功不可沒。此外，歐組長也首創SelectUSA投資高峰會「產業分團」，針對如半導體、電動車、下世代通訊等產業，為台灣業者量身打造行程，協助我國業者掌握美國當地商機。

歐組長也在致詞時，特別感謝王部長與美國商務部長Raimondo共同建立TTIC架構，讓我們在強化全球重要之半導體、通訊、電動車及永續能源等供應鏈合作上擘劃出清晰的願景，相信我們在TTIC架構下所做的努力，會對未來數十載台美雙方帶來重要經濟價值。

經濟部高度肯定歐組長擔任美國在台協會（AIT/T）商務組組長期間之卓越貢獻。今日頒贈典禮國內各相關政府單位主管、業界代表及美國在台協會處長到場觀禮，場面隆重溫馨。

美國在台協會 經濟部

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