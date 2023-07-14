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科技業迎加薪潮 叡揚「週年制」年年調薪大留才

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
左起叡揚董事長張培鏞、總經理陳世安。記者吳康瑋／攝影
左起叡揚董事長張培鏞、總經理陳世安。記者吳康瑋／攝影

隨著AI趨勢熱轉，全球科技大廠只要與資服、雲端、數位、零碳等題材搭上邊，半年來的走勢幾乎全都起飛，近日更有多家業者宣布啟動加薪，而軟體商叡揚（6752）今（14）日召開記者會，面對媒體詢問是否跟進同業加薪的腳步，董事長張培鏞指出，因為叡揚是採「週年制」加薪，每個人每年都會上調。

張培鏞表示，其實自己不太懂為什麼業界會去討論今年加薪多少，叡揚30年來都採用「週年制」，同事進入公司後，每過一年就會進行考評，只要合格就一律加薪，他強調，加薪應該是給員工最基本的權利，而不是上對下的獎勵，叡揚都是固定以週年制平等對待所有員工，不會因為少賺一點，就取消加薪。

美國矽谷自年初開始傳出多次科技業裁員，連記憶體晶片大廠美光，也都在今年二月裁員百人，對於美國軟體業裁員造成的影響，張培鏞直言，海外裁員潮對叡揚都沒有影響，甚至因公司規模持續擴大，經營團隊還想把一些好手，自矽谷招募過來；總經理陳世安透露，由於美光裁一些人，還讓我們徵才壓力小一點。

據了解，叡揚旗下產品種類主要為 B2B 軟體，包含公文、CRM、企業表單流程、知識管理、人事薪資差勤、會計等多種軟體，而公司業務包括代理產品、專案、套專軟體、雲端服務等，而叡揚相當重視人才培育，在日前公布的上櫃資服業公司去年非擔任主管職務的全時員工平均薪資排行中，更以98.8萬元，排在第六名。

張培鏞透露，叡揚看好未來幾年數位雲端趨勢將持續升溫，公司也會持續增加規模，根據資料顯示，叡揚於2020年公司員工數僅500人，而截至目前已增加至700人規模，陳世安也表示，公司每年起碼都會增加數十人不等，未來雲端數位趨勢一定會大漲，這是必然的走向，而叡揚也一定會擴大成千人級的公司。

此外，針對人才招募方面，陳世安透露，公司並不要求員工出生自資訊管理系所，在面試人才時只有一個必要的條件，就是應聘者需要願意努力、願意學習，就算一開始沒有資服類知識也沒關係，我們內部已準備很多課程，大家都很願意教授，歡迎非資訊科技的人才加盟，商學院、文學院都歡迎，但公司不能接受他沒進步，畢竟不希望浪費員工的青春。

叡揚董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影
叡揚董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影

加薪 軟體 雲端服務

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